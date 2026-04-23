Доходная энергетика

На торги выставлен пакет из 650 тыс. акций ПАО «ТНС энерго Кубань». Начальная цена лота составляет 533,9 млн руб. Эксперты говорят, что к акциям компании рынок в последние месяцы демонстрировал высокий интерес. Однако, по их мнению, есть риск, что компания может перестать платить дивиденды, пакет акций вряд ли будет интересен портфельному инвестору — скорее всего, его купит структура, связанная с контролирующими сейчас компанию акционерами.

В рамках процедуры банкротства ООО «Межрегионсбыт» на продажу выставлен пакет из 650 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Кубань». Начальная цена лота составляет 533,9 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Межрегионсбыт» зарегистрировано в 2018 году в Нижнем Новгороде. В 2025 году чистый убыток предприятия составил 435 тыс. руб. Компания управляется ПАО «ТНС энерго Кубань», входит в ПАО ГК «ТНС Энерго».

Организатором торгов выступает арбитражный управляющий компании-банкрота. Заявки на участие в аукционе принимаются в электронной форме через систему документооборота на специализированном сайте. Документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью и содержать установленный набор сведений о заявителе, включая данные о возможной заинтересованности в отношении должника или конкурсного управляющего. К заявке необходимо приложить пакет подтверждающих документов. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока их приема.

В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направит победителю проект договора купли-продажи. Если выигравшая сторона откажется его подписать в установленный срок, задаток ей не возвращается. В этом случае управляющий может предложить заключить сделку участнику, предложившему следующую по величине цену.

Наблюдение в отношении ООО «Межрегионсбыт» было введено Арбитражным судом Нижегородской области 20 марта 2023 года по заявлению «Энергоконтроль». На тот момент сумма требований к компании составляла 133,8 млн руб.

Экономист Ярослав Климов объясняет, почему данный актив можно считать привлекательным: энергосбытовой бизнес устроен особым образом. Выручка формируется в рамках тарифного регулирования и практически не зависит от экономических циклов. Когда все остальное падает — люди и предприятия все равно платят за свет.

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кырлан Марчел говорит, что речь идет не о проблемном операционном активе, а о пакете акций действующего гарантирующего поставщика электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея. При этом на торги выставлен не символический пакет: 650 тыс. акций — это около 3,64% уставного капитала, исходя из общего количества обыкновенных акций — 17,869 млн.

«Для публичной региональной энергосбытовой компании это уже заметный пакет, который может иметь не только инвестиционную, но и корпоративную ценность»,— отмечает эксперт. По его словам, пакет может быть интересен стратегическим инвесторам, уже присутствующим в энергетике или смежной инфраструктуре, а также действующим акционерам, которые могут быть заинтересованы в консолидации доли. Кроме того, лот может быть интересен финансовым инвесторам, ориентированным на дивидендный поток и на бумаги компаний с ограниченным свободным обращением. По акциям «ТНС энерго Кубань» рынок в последние месяцы демонстрировал высокий интерес: на Московской бирже цена сделки 20 апреля 2026 года составляла 938 руб. за акцию, а сама компания, по данным публичных источников, выплачивала дивиденды по итогам 2024 года в размере 50,37 руб. на акцию. Для инвестора это означает сочетание текущей доходности и потенциального корпоративного апсайда.

Если оценивать стартовую цену, она выглядит в целом рыночно обоснованной и даже умеренно консервативной, считает господин Марчел.

Начальная стоимость лота — 533,9 млн руб., то есть примерно 821,4 руб. за акцию. Это ниже биржевой цены, зафиксированной Московской биржей на 20 апреля 2026 года,— 938 руб. за бумагу.

Иными словами, стартовая цена установлена с дисконтом к текущему рынку. Для банкротных торгов это логично: организатору важно не только формально максимизировать цену, но и обеспечить реальную реализуемость актива в разумный срок. Особенно если учитывать, что покупается крупный пакет, а не одна-две бумаги с биржи.

При этом надо учитывать, что сам по себе пакет не является контрольным или блокирующим. Он не дает возможности единолично влиять на корпоративные решения, поэтому в его оценке почти наверняка не будет классической «премии за контроль». Наоборот, возможен дисконт за неконтрольный характер участия. Но этот дисконт частично компенсируется тем, что пакет публичный, ликвидность по бумаге существует, а сама компания показывает сильные финансовые результаты: по данным публичных сообщений, чистая прибыль по МСФО за 2025 год выросла до 5,37 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года по РСБУ — до 4,09 млрд руб. Это поддерживает интерес к бумаге и ограничивает пространство для глубокого снижения цены.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Яков Федоров также указывает на то, что продаваемый лот составляет около 3% уставного капитала, а значит, не позволит участвовать в управлении компанией, однако компания в последние годы платит стабильно дивиденды. В 2025 году объем средств, направленных на дивиденды, согласно российской отчетности, составил 900 млн руб., или 50 руб. на одну акцию, дивидендная доходность составила 8,5%.

Дивидендная политика энергетических компаний, как правило, предусматривает выплату дивидендов в размере 25–50% чистой прибыли, однако немногие компании следуют такой политике. ПАО «ТНС энерго Кубань» может на этом фоне отличается стабильными дивидендами.

«При этом энергосбытовые компании в основном не отличаются высоким уровнем дивидендных выплат вследствие высокой концентрации структуры владения компаниями в руках стратегических собственников, которые могут выводить прибыль через иные инструменты (договор единоличного исполнительного органа, консалтинговые договоры между дочерней и материнской кампанией), не делясь при этом прибылью с миноритариями. Несмотря на приличные дивиденды и динамику чистой прибыли ПАО "ТНС энерго Кубань", основной риск покупки акций состоит в том, что компания может перестать платить дивиденды. Поэтому пакет акций навряд ли будет интересен портфельному инвестору — скорее всего, его купит структура, связанная с контролирующими сейчас компанию акционерами»,— считает Яков Федоров.

Так или иначе, значительного интереса поддерживать ликвидность и капитализацию своих акций у энергетиков не замечено, так как в отрасли в основном доминирует банковское финансирование, отмечает господин Федоров. За последние 10 лет в электроэнергетике не произошло ни одного значимого привлечения капитала за счет IPO или SPO. С миноритарными акционерами в основном стараются не ссориться из-за того, что они могут помешать одобрению внутригрупповых сделок и сделок с заинтересованностью.

Елена Турбина