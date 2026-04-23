Каждый четвертый россиянин пользуется iPhone

В 2026 году доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети МегаФона, достигла 24%, сместив с первого места Xiaomi. В топе устройств по-прежнему остается iPhone 11. Среди Android-брендов уверенно растет популярность Tecno.

В начале 2026 года в топ-10 смартфонов на сети одновременно представлены восемь моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом флагман Apple 2019 года — iPhone 11 — остается самым распространенным гаджетом, на втором месте iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max.

Xiaomi в 2026 году оказался на второй строчке по популярности среди брендов смартфонов с долей в 23%. Один из самых используемых телефонов бренда — Xiaomi Redmi Note 13. На третьем месте расположился Samsung (19%) — Samsung Galaxy A12 оказался в топе устройств марки. Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места. Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, опустился в 2026 году с четвертой позиции на пятую. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.

«Мы видим, что россияне всё чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, а предпочитают привычный комфорт, пропуская даже несколько поколений устройств. В салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota клиенты могут выбрать идеальные для себя гаджеты из широкой линейки актуальных смартфонов — от базовых моделей до премиальных флагманов»,— отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

