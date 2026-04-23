Два дня атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область. Главное к этому часу

Самарская область 22 и 23 апреля подверглась массированной атаке БПЛА. Прилеты зафиксированы в Сызрани, Самаре и Новокуйбышевске. В результате атак погибли трое человек.

Рано утром 23 апреля 2026 года впервые произошла атака беспилотников на жилой дом в Самаре. В результате происшествия повреждены несколько квартир на двух верхних этажах, осколки также упали на припаркованные автомобили. По предварительным данным, есть пострадавшие, один человек госпитализирован. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранительные органы. Жильцов перевели в пункт временного размещения.

По информации главы Самары Ивана Носкова, в городе временно вводят режим повышенной готовности после атаки ВСУ. Завершено обследование контуров поврежденных зданий. Разбитые окна в ближайшее время заменят за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено.

Этим же утром произошла атака на промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об одном погибшем.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе 23 апреля в 02:37 (MSK+1), режим действовал более 11 часов. Утром в четверг в областном центре временно ограничили работу наземного общественного транспорта. Метрополитен функционировал в обычном режиме кроме наземной станции «Юнгородок», при этом людей пускали без жетонов. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту Курумоч.

Занятия в школах Самары и Новокуйбышевска в первую смену были отменены, позже было принято решение провести в дистанционном режиме занятия и во вторую смену. В детсады было рекомендовано не приводить детей. Находившиеся в дошкольном учреждении дети были временно в укрытии

Днем ранее Сызрань атаковали 11 беспилотников самолетного типа, заряды которых сдетонировали. В результате сильные повреждения получили два многоквартирных дома, в которых погибли два человека, а еще 12 получили ранения. В жилом доме на ул. Астраханской обрушился подъезд.

В Сызрани был введен режим ЧС после атаки БПЛА. До конца недели отменены все массовые мероприятия