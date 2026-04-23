В Новокуйбышевске один человек погиб в результате атаки БПЛА

В Самарской области в результате массированной атаки беспилотников один человек погиб, еще несколько пострадали. Удары пришлись на промышленные объекты в Новокуйбышевске и жилую застройку в Самаре. В регионе развернут оперативный штаб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Самаре обломки одного из сбитых дронов упали на крышу многоквартирного дома. В результате инцидента на улице пострадали гражданские лица, один человек госпитализирован.

На месте работают оперативные службы. В регионе продолжает действовать угроза новых атак БПЛА.

Георгий Портнов