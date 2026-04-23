В Самаре приостанавливали движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

Движение общественного транспорта в Самаре было временно приостановлено утром в четверг, 23 апреля. Это было связано с атакой БПЛА, сообщили в муниципальной администрации.

На время прекращения работы общественного транспорта пассажиров высадили из салонов автобусов, троллейбусов и трамваев. В настоящее время движение восстановлено.

Утром в четверг в результате атаки БПЛА на Самарскую область погиб один человек в Новокуйбышевске и пострадали несколько человек в Самаре, один из них госпитализирован. Обломки дронов рухнули на жилой дом в региональной столице. Уроки в школах Самары и Новокуйбышевска были перенесены с первой смены на вторую.

Георгий Портнов