Из-за атаки ВСУ на Самару занятия в школах во вторую смену пройдут дистанционно

Из-за атаки беспилотников ВСУ на Самару уроки в школах пройдут в дистанционном режиме. Соответствующие объявления рассылаются в чатах для учеников и родителей.

В регионе продолжает действовать режим угрозы атаки беспилотников.

БПЛА атаковали Самарскую область утром в четверг, 23 апреля. Силы ПВО сбили вражеские беспилотники, обломки которых упали на крышу многоквартирного жилого дома в Самаре. В результате на улице пострадали несколько человек, один из них госпитализирован. В Новокуйбышевске один человек погиб.

Андрей Сазонов