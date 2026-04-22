В Сызрани введен режим ЧС после атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в границах Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение — приступим к восстановлению»,— говорится в сообщении.

В Сызрани в результате атаки БПЛА утром в среду, 22 апреля, были повреждены два жилых дома, в одном из них обрушился подъезд, два человека погибли, 12 пострадали. Также был причинен ущерб частным владениям и общественным зданиям.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. Пострадавшие размещены в ПВР. Работает пункт приема помощи.

По словам Вячеслава Федорищева, семьи погибших получат необходимую материальную и моральную помощь. Также ее окажут травмированным жителям и тем, чье жилье пострадало.