В Сызрани до конца недели отменили все массовые мероприятия

До конца недели в Сызрани отменили все развлекательные, спортивные и прочие массовые мероприятия. Решение принято после сегодняшней массированной атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Власти пообещали, что информацию о возобновлении и переносе мероприятий их организаторы опубликуют дополнительно.

Сегодня утром в Сызрани после атаки БПЛА обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице. В результате погибли два человека, пострадали еще 12. Из здания эвакуировали около 40 человек. СКР возбудил дело о теракте. Еще одна многоэтажка на улице Звездной получила повреждения от врезавшегося в землю дрона. В городе отменены занятия в образовательных учреждениях в первую смену.

Подробности ЧП — в материале «Ъ».