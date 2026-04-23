В Самаре временно вводится режим повышенной готовности после атаки ВСУ

В Самаре временно вводят режим повышенной готовности после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Завершено обследование контуров поврежденных зданий, сообщает глава Самары Иван Носков в своем канале в MAX.

По словам главы города, разбитые окна в ближайшее время заменят за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено. Жителей дома перевели в пункт временного размещения.

Иван Носков также сообщил, что до снятия угрозы атаки БПЛА школы работают в «особом режиме».

Ранее сообщалось, что уроки в школах пройдут в дистанционном режиме из-за атаки беспилотников ВСУ. В четверг, 23 апреля, в результате массированной атаки БПЛА на Самарскую область один человек погиб, несколько пострадали. Удары пришлись на жилую застройку в Самаре и на промышленные объекты в Новокуйбышевске.

