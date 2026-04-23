Из-за угрозы БПЛА аэропорты Самары и Ульяновска закрыты

Ограничения на прием и отправление самолетов вводились в аэропортах Самары и Ульяновска ночью и утром в четверг, 23 апреля. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Аэровокзалы не принимаю и не отправляют рейсы с 5:36 (MSK+1). Ограничения введены из-за угрозы атаки БПЛА.

В Курумоче задержаны четыре рейса (три в Москву и один — в Санкт-Петербург). В Баратаевке отложен вылет двух самолетов в Москву.

Утром в четверг беспилотники атаковал Самарскую область. ПВО сбили вражеские летательные аппараты.

В Самаре обломки БПЛА упали на жилой дом, на улице пострадали несколько человек, один госпитализирован. В Новокуйбышевске один человек погиб.

В школах Самары и Новокуйбышевска отменили уроки в первую смену. Во время атаки общественный транспорт временно приостанавливал работу. Сейчас движение возобновлено.

Георгий Портнов