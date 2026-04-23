В школах Самары и Новокуйбышевска отменили уроки в первую смену

Уроки в школах Самары и Новокуйбышевска перенесены с первой смены на вторую. Это связано с атакой БПЛА, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах»,— говорится в сообщении.

БПЛА атаковали Самарскую область утром в четверг, 23 апреля. Силы ПВО сбили вражеские беспилотники, обломки которых упали на крышу многоквартирного жилого дома в Самаре. В результате на улице пострадали несколько человек, один из них госпитализирован. В Новокуйбышевске один человек погиб.

Георгий Портнов