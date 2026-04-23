8000: в роддоме Клиники Екатерининская отметили рождение юбилейного малыша

В родильном доме Клиники «Екатерининская» на свет появился 8000-й малыш. «Юбилейным» ребенком стала девочка Мария, родившаяся 19 апреля 2026 года. Вес новорожденной составил 3640 граммов, рост — 53 см.

Как рассказали в клинике, роды прошли благополучно под наблюдением опытной команды специалистов, обеспечивших безопасность и комфорт мамы и ребенка. Сами родители Марии признались, что они вот второй раз выбирают роддом «Екатерининской».

«Мы даже предположить не могли, что наша дочка “юбилейной” для роддома. Мы думаем, что это хороший знак, и Марию будет сопутствовать удача во всей дальнейшей жизни. Наш третий ребенок, конечно же, обязательно появится в ваших стенах»,— рассказали счастливые родители.

Рождение Марии стало еще одной вехой в истории нашего роддома и края. Уже 8000 малышей пришло в этот мир в атмосфере любви и заботы с первого мгновения жизни.

«В нашем роддоме существует добрая традиция — отмечать “юбилейных” малышей. Ежегодно на территории "Екатерининской" мы высаживаем дерево — символ новой жизни, семейных ценностей и связи поколений. Для нас 8000 детей — это знак доверия тысяч семей, которые выбирают роддом в качестве самого важного момента в жизни каждого мамы и папы »,— рассказали в пресс-службе Клиники «Екатерининская».

В роддоме Клиники «Екатерининской» будущим мамам доступны партнерские роды, использование релаксационных процедур в процессе родовспоможения, свободное поведение в родах. Также практикуется «золотой час» — когда мама и новорожденный остаются вместе в палате сразу после рождения. Сам роддом оснащен современным оборудованием в операционных, уютными палатами, индивидуальными родовыми залами и всем необходимым для комфортного пребывания будущей мамы и малыша. Принятые стандарты позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности и медицинской помощи.

В честь рождения «юбилейного» 8000-го малыша семье традиционно подготовили памятные подарки и праздничную выписку — особенный момент, подчеркивающий атмосферу события.

