Новый участок М-8 в Ярославской области будет платным

Новый участок автодороги М-8 «Холмогоры» от границы с Владимирской областью до Переславля-Залесского планируется сделать платным. Информация об этом содержится в распоряжении Правительства РФ об утверждении программы госкомпании «Росавтодор» на 2026 — 2030 годы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство нового участка начнется летом 2026 года. В программе Росавтодора говорится об обустройстве пунктов взимания платы на новом участке (от 115 до 135 км) автодороги в Ярославской области. Это будет первая платная дорога в регионе.

Общая стоиомсть участка дороги в 31,48 км в распоряжении правительства оценивается в 40,3 млрд руб., из них 34,7 млрд будет выделено из федерального бюджета, 5,6 млрд руб. вложит сам Росавтодор. Завершить строительство планируется в 2028 году.

Как сообщили в правительстве Ярославской области порталу 76.ru, новый участок пройдет параллельно существующей дороге — именно он и будет платным. Действующая часть останется бесплатной.

Антон Голицын