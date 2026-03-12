Летом начнут строить трассу от границы Владимирской области до Переславля

В Ярославской области летом 2026 года начнется строительство нового участка трассы М-8 от границы Владимирской области до Переславля-Залесского. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

«Летом начнется строительство новой трассы от границы Владимирской области до Переславля-Залезского. Это серьезные деньги: в совокупности более 50 млрд руб. Думаю, что будет намного больше, с учетом того, что займет года три, и за это время произойдет удорожание всех строительных работ»,— сказал губернатор.

Вопрос строительства дороги оставался открытым на протяжении последних четырех лет.

Алла Чижова