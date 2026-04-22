Главные новости за 22 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону с начала 2026 году стоимость квадратного метра жилья увеличилась в среднем на 7-8%, составив 188 тыс. руб. за кв. м., следует из статистики аналитических агентств, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение суда первой инстанции, отказавшее компании GTCS Trading DMCC вступить в спор между ООО «Родные Поля» и его бывшим владельцем Петром Ходыкиным в качестве третьего лица. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

В реестре «умных» новостроек зарегистрировано четыре ростовских жилых комплекса. Об этом рассказал заместитель коммерческого директора ЕРЗ (единый ресурс застройщиков) Александр Король. Количество «умных» новостроек в Ростове оказалось более чем в восемь раз меньше, чем в соседнем Краснодаре — там зарегистрировано 35 домов.

По итогам первого квартала в Ростовской области продажи квартир в новостройках выросли на 32% год к году. Об этом на брифинге в Ростове-на-Дону рассказал Ярослав Тимирев, руководитель направления партнерских продаж Авито Недвижимости. Он уточнил, что по итогам января-марта общее количество договоров долевого участия (ДДУ) составило 4,86 тыс. против чуть более 3,68 тыс. годом ранее.

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области заявило, что окончательное место строительства Южной АЭС пока не определили. Госкорпорация «Росатом» ранее рассматривала три варианта: Ейск в Краснодарском крае, Волгодонск и Новочеркасск в Ростовской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденная правительством РФ, предусматривает двухблочную станцию мощностью 2400 МВт, но не указывает точную локацию — она может появиться либо в Краснодарском крае, либо в Ростовской области.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обновила антирейтинг управляющих компаний области по итогам первого квартала 2026 года. Число должников сократилось с 69 до 42 — на 39,1%. Компания публикует такие списки регулярно, чтобы стимулировать погашение задолженностей и избежать отключений электроэнергии в многоквартирных домах.

Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская заявила 22 апреля 2026 года журналистам, что власти до сих пор не определились с финансированием хирургического корпуса Центральной городской больницы (ЦГБ) имени Семашко в Ростове-на-Дону.

Власти Ростовской области в 2026 году установят и подключат к платформе «Безопасный город» 275 новых камер видеонаблюдения. Заместитель губернатора Сергей Бодряков объявил об этом на заседании межведомственной комиссии. Сейчас платформа объединяет 6225 камер, и 96% из них активно помогают обеспечивать безопасность и правопорядок. 710 устройств оснастили аналитическими алгоритмами: они распознают лица и государственные номера, фиксируют оставленные предметы, контролируют вход в запрещенные зоны и автоматизируют мониторинг.