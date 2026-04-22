Суд отказал GTCS во вступлении в дело «Родных Полей» к экс-владельцу на 24 млрд рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение суда первой инстанции, отказавшее компании GTCS Trading DMCC вступить в спор между ООО «Родные Поля» и его бывшим владельцем Петром Ходыкиным в качестве третьего лица. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Согласно материалам дела, «Родные Поля» требует признать недействительными решения единственного участника компании (на тот момент — ООО «Торговый дом Риф») от 14 июля, 31 августа, 19 октября, 15 ноября, 5 и 11 декабря 2023 года о распределении дивидендов в пользу Ходыкина и взыскать с него 24 млрд рублей.

GTCS Trading DMCC, ссылаясь на договор купли-продажи доли от 13 апреля 2022 года, настаивала на своём праве присоединиться к процессу. Компания указывала, что Ходыкин приобрёл 83,74% доли в уставном капитале «Родных Полей» по сделке с ней, и итог разбирательства может затронуть ее права и обязанности перед ответчиком.

По данным Rusprofile.ru, в 2024 году выручка ООО «Родные Поля» составила 98,6 млрд руб., что на 67% ниже уровня 2023 года. Чистая прибыль также сократилась на 77%, до 5,6 млрд руб. При этом компания сохранила первое место по выручке в отрасли по Ростовской области и пятое — по России.

Представитель GTCS в заседании поддержал доводы апелляционной жалобы. Представители Петра Ходыкина также не возражали против этих доводов, полагая, что в деле будет исследоваться вопрос действительности договора между Ходыкиным и компанией.

Тем не менее, апелляционный суд согласился с выводами первой инстанции. В определении отмечено, что предметом спора является оценка правомерности осуществления Ходыкиным корпоративных прав на получение дивидендов и принятия им решений об их выплате. «Права бывших участников общества, к которым относится GTCS Trading DMCC, предметом данного иска не являются», — констатировал суд.

«Суд первой инстанции правомерно не усмотрел оснований для удовлетворения ходатайства заявителя о вступлении в дело в качестве третьего лица»,— заключила апелляционная инстанция.

Ранее «Ъ-Ростов» что национализированные ООО «Родные Поля» не смогли продать с аукциона, так как не была подана ни одна заявка.

Константин Соловьев