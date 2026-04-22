В Ростовской области в 2026 году установят еще 275 камер наблюдения

Власти Ростовской области в 2026 году установят и подключат к платформе «Безопасный город» 275 новых камер видеонаблюдения. Заместитель губернатора Сергей Бодряков объявил об этом на заседании межведомственной комиссии.

Сейчас платформа объединяет 6225 камер, и 96% из них активно помогают обеспечивать безопасность и правопорядок. 710 устройств оснастили аналитическими алгоритмами: они распознают лица и государственные номера, фиксируют оставленные предметы, контролируют вход в запрещенные зоны и автоматизируют мониторинг. В 2025 году в систему добавили 561 камеру, а в первом квартале 2026-го интегрировали еще 93 устройства в шести муниципалитетах — Ростове-на-Дону, Шахтах, Аксайском, Волгодонском, Зимовниковском и Мартыновском районах.

Комиссия обсудила перераспределение аналитических функций на существующие камеры, чтобы ускорить выявление правонарушений. Власти также прорабатывают подключение видеопотоков с камер на вокзалах региона — это усилит контроль на транспортных узлах. Ранее, к октябрю 2024 года, в 16 городах и районах подключили 647 камер, из которых 254 оснастили модулями распознавания лиц; их разместили в торговых центрах, на социально значимых объектах, стадионах, в аэропорту, на вокзалах, в школах и криминогенных зонах.

Платформа «Безопасный город» заработала в 2018 году в пилотном режиме в пяти городах — Ростове, Таганроге, Батайске, Азове и Аксае — перед чемпионатом мира по футболу. «Ростелеком» разработал ее, и к 2021 году все 55 муниципалитетов региона присоединились к системе «Видеонаблюдение». В 2023 году интегрировали 781 камеру (202 с торговых объектов, 108 с транспортной инфраструктуры, 471 с других), а в 2024-м власти планировали 1100 новых устройств — вдвое больше прошлогоднего показателя.

В 2026 году расширение продолжается: отдельно на дорогах установят 400 камер фотовидеофиксации в рамках концессии с «Урбантех СЗ» на 7,8 млрд руб., а к 2030 году завершат проект.

