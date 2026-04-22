Место строительства новой АЭС в Ростовской области еще не определили

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области заявило, что окончательное место строительства Южной АЭС пока не определили, пишет РБК Ростов.

Госкорпорация «Росатом» ранее рассматривала три варианта: Ейск в Краснодарском крае, Волгодонск и Новочеркасск в Ростовской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденная правительством РФ, предусматривает двухблочную станцию мощностью 2400 МВт, но не указывает точную локацию — она может появиться либо в Краснодарском крае, либо в Ростовской области.

«Росатом» считает Новочеркасск наиболее оптимальным из-за готовой схемы выдачи мощности. Корпорация направила в правительство Ростовской области декларацию о проекте рядом с Новочеркасской ГРЭС. Региональные власти направили замечания с учетом социально-экономических факторов, инфраструктуры, технических требований и экологии, но ответа пока не получили. В марте 2026 года замгендиректора «Росэнергоатома» Александр Хвалько на круглом столе в Совете Федерации подтвердил планы по строительству у Новочеркасской ГРЭС и исключил Волгодонск из рассмотрения.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул, что процесс затянется. Он отметил необходимость объяснить жителям преимущества: улучшение дорог, развитие социальной инфраструктуры и снижение тарифов на электроэнергию. «Вопрос вряд ли решится быстро, стройка тоже не начнется мгновенно», — сказал Слюсарь. В январе 2025 года «Росатом» оценивал Ейск как соответствующий нормам эксплуатации, а Волгодонск — благодаря действующим энергоблокам мощностью свыше 4 ГВт, развитой инфраструктуре и кадрам.

Неопределенность сохраняется из-за межрегиональной конкуренции и необходимости баланса интересов. Новочеркасск и Ейск выгодны минимальными сетевыми вложениями, в отличие от Волгодонска с тремя ЛЭП-500 кВ.

