Ростовские власти не нашли деньги на новый корпус Центральной городской больницы

Заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская заявила 22 апреля 2026 года журналистам, что власти до сих пор не определились с финансированием хирургического корпуса Центральной городской больницы (ЦГБ) имени Семашко в Ростове-на-Дону.

Проектно-сметная документация готова, стоимость оценили в 23 млрд руб., объект включен в постановление правительства РФ, но источники средств остаются под вопросом. Корпус рассчитан на 660 коек, 17 операционных, отделения лучевой диагностики, эндоскопии, клинико-диагностической лаборатории и административный блок.

Идею строительства обсуждают с 2018 года, когда экс-глава администрации Виталий Кушнарев анонсировал участие московской ГК «ВИС» на условиях концессии с частично платными услугами. От концессии отказались, и в начале 2022 года новый сити-менеджер Алексей Логвиненко обещал старт работ в том же году при поддержке экс-губернатора Василия Голубева: «Губернатор нас поддержал и сказал, что будет помогать, что деньги на новый корпус будут». Сроки срывали неоднократно: Алексей Логвиненко перенес их на 2023-й, опубликовав в Telegram эскизы 8-этажного здания — на этаж меньше изначального плана.

Ранее оценки стоимости сильно разнились. В 2020 году Логвиненко называл 3–4 млрд руб., в 2021-м — строительство за бюджет города, если инвестор не найдется к 2022 году, с площадью 80 тыс. кв. м, 36 реанимационными и 18 операционными койками. К 2025 году цифры выросли до 14,5 млрд рублей по данным Donnews.ru, а последняя озвучка — 20–23 млрд. Проектная документация обошлась в 65 млн рублей, ее выполнила компания «Новый проект», связанная с Арташесом Арутюнянцем, президентом ФК «Ростов». Власти выделили ЦГБ два участка по 1569 кв. м под застройку.

В 2025 году Минздрав области заявил, что готов поддержать запрос Ростова на финансирование, но город пока не подал заявку. Параллельно в регионе идут другие медпроекты: на реконструкцию ЦГБ Азова выделили 1,9 млрд руб. из федерального и областного бюджетов до 2030 года. Капитальный ремонт существующих зданий ЦГБ в Ростове в 2023 году стоил 704,3 млн руб. при 67% готовности, подрядчик ООО «Южная строительная компания» не получил прибыли.

Станислав Маслаков