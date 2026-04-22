В Ростовской области количество УК-должников за свет сократилось на 39%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обновила антирейтинг управляющих компаний области по итогам первого квартала 2026 года. Число должников сократилось с 69 до 42 — на 39,1%. Компания публикует такие списки регулярно, чтобы стимулировать погашение задолженностей и избежать отключений электроэнергии в многоквартирных домах.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Руководители «ТНС энерго» объясняют успех мерами давления: суды, проверки прокуратуры и жилинспекции, а также переговоры с собственниками. Например, в прошлом году энергетики отсудили у неплательщиков 13,4 млн руб., включая долги крупных УК вроде «Мир» (3,1 млн руб.) и «Уютный мир» (2,6 млн руб.). Общая сумма текущих долгов 42 компаний превышает 40 млн руб., хотя точная цифра пока не разглашена — ранее, в конце 2025-го, она достигала 70,6 млн руб. с ростом на 25,8% за год.

Лидирует в антирейтинге ростовская ООО «УК Покровский» с долгом 6,3 млн руб. — максимум по региону. Группа компаний из Батайска и окрестностей («Батайский Лидер», «Батайская УО ЖКХ», «Маяк», «Жилищник», «Батайский Управдом», «Феникс и К», «Столица») накопила свыше 12 млн руб. Их объединяют общие учредители и руководители из северных районов области. Эксперты связывают это с проблемами ликвидности: УК собирают деньги с жильцов, но тратят их на другие нужды, а не перечисляют ресурсникам.

Среди новичков антирейтинга — ростовские «Новая Жизнь», «УК Стимул», «РЦУМЖФ», новочеркасская «Горжилэксплуатация» и сулинская «Сулин Комфорт». Неплательщики работают в Азова, Батайска, Волгодонска, Зверево, Таганрога, Шахт, Аксайского и Красносулинского районов. В целом по региону УК должны за электроэнергию 389,2 млн руб. из 762 млн руб. общих долгов перед коммунальщиками на январь 2026-го.

Всего муниципалитеты и коммерсанты региона накопили 2,67 млрд руб. долгов за свет к апрелю 2026-го, сообщил замгубернатора Владимир Ревенко. «ТНС энерго» усиливает контроль, грозя отключениями и лишением лицензий, как случилось с «Легендой» (долг 7,5 млн руб., 65 домов потеряли статус). Жильцы рискуют переплатами: долги УК ложатся на них через суды. Энергетики прогнозируют дальнейшее сокращение списка при текущих темпах погашения.

Станислав Маслаков