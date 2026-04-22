По итогам первого квартала в Ростовской области продажи квартир в новостройках выросли на 32% год к году. Об этом на брифинге в Ростове-на-Дону рассказал Ярослав Тимирев, руководитель направления партнерских продаж Авито Недвижимости. Он уточнил, что по итогам января-марта общее количество договоров долевого участия (ДДУ) составило 4,86 тыс. против чуть более 3,68 тыс. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ

По оценкам эксперта, Ростов-на-Дону входит в топ-5 крупнейших городов России по объемам строительства жилья. «За минувшие четыре года прирост составил 103%: с 2,5 млн кв. м в апреле 2022 года до 5 млн кв. м сейчас, – сообщил господин Тимирев. – В южном мегаполисе строят 74% от всех новостроек Ростовской области. Также на столицу региона в январе-марте 2026 года пришлось 76% от всех продаж по ДДУ».

Эксперт добавил, что среди других городов Дона высокую девелоперскую активность показал Аксай, доля ДДУ которого за год увеличилась почти в четыре раза – с 4% до 15%. Также в топ-5 вошли Октябрьский район, Батайск и Новочеркасск.

«По нашим данным, 79% покупателей квартир в Ростове-на-Дону хотя бы частично финансируют сделку за счет продажи другого жилья, при этом 41% таких покупателей рассматривают для приобретения именно новостройки», – резюмировал Ярослав Тимирев.

Владимир Андреев