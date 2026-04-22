В горном кластере Сочи продлили отопительный сезон до 29 апреля
В горных районах Сочи принято решение продлить отопительный сезон на фоне сохраняющихся неблагоприятных погодных условий и прогнозов синоптиков. В частности, речь идет о Красной Поляне и удаленных сельских населенных пунктах, расположенных в горной местности, где подача тепла будет обеспечиваться до 29 апреля. Изначально завершение отопительного периода планировалось на более ранний срок, однако понижение температур потребовало корректировки графика работы коммунальной инфраструктуры.
При этом в прибрежной части курорта отопительный сезон завершился ранее — 15 апреля. В этой зоне системы теплоснабжения уже переведены на летний режим функционирования, поскольку среднесуточная температура воздуха стабильно превышает отметку в 8 градусов тепла, что соответствует установленным нормативам для отключения отопления.
Как отметил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Евгений Шелковников, решение о продлении работы котельных в горном кластере обусловлено необходимостью поддержания комфортных условий для жителей и организаций. Он уточнил, что котельные не только продолжают обеспечивать подачу тепла, но и функционируют в штатном режиме для предоставления горячего водоснабжения.
В то же время на объектах теплоснабжения, где отопительный сезон уже завершен, начался этап плановой подготовки к следующему периоду. Специалисты муниципального предприятия «Сочитеплоэнерго» проводят профилактические и ремонтные работы, направленные на повышение надежности системы и снижение рисков аварийных ситуаций в будущем. Эти мероприятия реализуются по утвержденному графику, с которым можно ознакомиться на официальных ресурсах предприятия.
Для оперативного взаимодействия с жителями и решения вопросов, связанных с отоплением и горячим водоснабжением, в Сочи продолжает функционировать единая диспетчерская служба. Она обеспечивает круглосуточный прием обращений по всем районам курорта, что позволяет своевременно реагировать на возможные обращения граждан и обеспечивать стабильную работу коммунальных систем.