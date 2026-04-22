Послы ЕС одобрили кредит для Украины и 20-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине кредита в размере €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщил представитель председательствующего в Совете ЕС Кипра, передает Reuters. По его словам, 27 государств–членов ЕС должны вынести окончательное решение к вечеру 23 апреля.

Страны ЕС одобрили предоставление Украине кредита в размере €90 млрд под гарантии общеевропейского бюджета в конце декабря 2025 года. Общий объем займа разделят на две части: €60 млрд направят на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета.

Еврокомиссия (ЕК) представила проект 20-го пакета ограничений ЕС против России в начале февраля 2026 года. В него входят полный запрет на морские перевозки российской нефти и ограничения против 43 танкеров так называемого «теневого флота». Предполагаются ограничения криптовалютных транзакций с Россией. Кроме того, обсуждается введение санкций против портов Грузии и Индонезии, которые РФ якобы использует для продажи нефти.

Сегодня ТАСС со ссылкой на диписточник в Брюсселе сообщал, что ЕК исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти.

16 апреля глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что страна будет блокировать 20-й пакет санкций против России и кредит для Украины, пока не получит гарантии возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ремонт на поврежденном участке «Дружбы» завершен. Сегодня глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что возобновление поставок нефти ожидается 23 апреля.