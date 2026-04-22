ТАСС: ЕС исключил запрет на перевозку российской нефти из 20-го пакета санкций

Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти. ЕК предложила странам Евросоюза (ЕС) срочно принять этот пакет в урезанном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник в Брюсселе.

Этот вопрос вынесен на плановое заседание Комитета постоянных представителей 27 стран ЕС, проходящее в Брюсселе. На нем также рассмотрят выделение €90 млрд для Украины.

Изначально ЕС планировал в 20-м пакете санкций полностью запретить обслуживание морских перевозок российской нефти вместо потолка цен на нее. Меры могли затронуть до 30-40% нефтяного экспорта из России, и в случае введения санкций понадобился бы поиск альтернативных танкеров для поставок сырья.

