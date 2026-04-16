Словакия намерена блокировать 20-й пакет санкций ЕС из-за нефтепровода «Дружба»
Словакия готова заблокировать 20-й пакет санкций Евросоюза в отношении России до момента, пока не получит гарантии возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает агентство TK.
Юрай Бланар
По словам Юрая Бланара, Словакия не будет возражать против выделения Украине кредита в размере €90 млрд, который блокировала Венгрия. Однако глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, который после победы на парламентских выборах вступит в должность премьер-министра Венгрии, заявил о готовности разблокировать выдачу кредита.
Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» прекратился 27 января. Украина заявила о повреждении инфраструктуры нефтепровода. Президент Владимир Зеленский сообщал, что «Дружбу» отремонтируют до конца апреля. По его словам, трубопровод восстановят не полностью, однако достаточно для того, чтобы он функционировал.
В 20-м пакете санкций Евросоюз планирует полностью запретить обслуживание морских перевозок российской нефти вместо потолка цен на нее. Меры могут затронуть до 30-40% нефтяного экспорта из России.
Подробности — в материале «Ъ» «Брюссель целится в танкеры».