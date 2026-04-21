Украина заявила о завершении ремонта «Дружбы»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на поврежденном в результате боевых действий участке нефтепровода «Дружба» завершены. Когда будет возобновлена прокачка нефти, он не уточнил. Трубопровод приостановил работу 27 января.

«Наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Президент Украины ожидает, что в случае возобновления поставок нефти по «Дружбе» Венгрия снимет вето с предложения выделить кредит на €90 млрд. Этот вопрос войдет в повестку встречи послов стран—членов ЕС 22 апреля.

Источники агентства Bloomberg сообщали, что на 21 апреля назначены технические испытания трубопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Россия возобновит поставки нефти по «Дружбе», как только украинские власти «откроют трубу».

Украина неоднократно переносила возобновление работы «Дружбы» из-за ремонтных работ. По этому трубопроводу российскую нефть получают Венгрия и Словакия. Власти этих стран настаивали, что все повреждения уже устранены, а Украина отказывается это признать по политическим мотивам. В марте Еврокомиссия предложила украинской стороне техническую и финансовую помощь для ремонта.

Лусине Баласян