Послы стран ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. В документ вошел в том числе полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти. Еврокомиссия планировала утвердить новый санкционный пакет к 24 февраля — четвертой годовщине начала боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Источники Bloomberg говорили, что некоторые страны ЕС, включая Италию и Венгрию, обеспокоены из-за предложения ввести санкции против портов Грузии и Индонезии (по утверждению ЕК, они используются Россией для продажи нефти). Италия и Испания же не согласились включать в санкционный пакет банк Кубы. Другие страны не поддержали идею о запрете на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

Послы стран ЕС могут собраться в ближайшие два дня. Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, которые должны согласовать 20-й пакет санкций, пройдет 23 февраля.

ЕК предложила запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь использование российских активов вне традиционной банковской системы в обход санкций. В 20-й пакет санкций также планировалось включить «Башнефть» и восемь российских НПЗ. ЕК предложила запретить и реэкспорт компьютерной аппаратуры в Россию.

Лусине Баласян