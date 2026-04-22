Возобновление поставок нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» ожидается утром 23 апреля. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Она добавила, что сегодня утром Украина начала наполнять нефтепровод со стороны Белоруссии.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении ремонтных работ на «Дружбе». Нефтепровод был поврежден во время боевых действий и приостановил работу 27 января. Господин Зеленский не уточнял, когда будет возобновлена прокачка нефти.

Сегодня венгерская нефтяная компания MOL заявила, что «Укртранснафта» — украинский оператор трубопровода «Дружба» — готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию. Агентство Reuters сообщало, что поставки начнутся днем 22 апреля. Собеседник агентства утверждал, что Украина возобновит транзит, поскольку стремится получить от Евросоюза кредит в размере €90 млрд.

Украина переносила возобновление работы нефтепровода из-за ремонта. Власти Венгрии и Словакии объясняли действия украинской стороны политическими мотивами.