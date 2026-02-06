Евросоюз запретит морские перевозки российской нефти в 20-м пакете санкций

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. В него войдет полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти. В список ограничений также попадут еще 43 танкера, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Документ должны одобрить члены Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Altaf Hussain / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Altaf Hussain / Reuters

«Мы также затрудняем для России приобретение танкеров для использования в составе теневого флота и вводим масштабные запреты на предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ»,— следует из заявления госпожи фон дер Ляйен, опубликованного на сайте ЕК.

20-й пакет санкций также будет включать:

санкции против еще 20 российских региональных банков, а также платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами;

ограничения в отношении нескольких банков третьих стран, причастных к торговле товарами, находящимися под санкциями ЕС;

запрет на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более €570 млн;

дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые в боевых действиях, например, материалы для производства взрывчатых веществ.

Общее число подсанкционных танкеров, перевозящих российскую нефть, достигнет 640. 19-й пакет антироссийских санкций был утвержден Евросоюзом в конце октября 2025 года. Ограничения коснулись российских доходов от энергетического сектора, ужесточили контроль за обходными схемами через третьи страны.