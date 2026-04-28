Деньги в хранилище
Какие инвестпроекты реализуют в АПК Кабардино-Балкарии
По предварительным данным, объем инвестиций в основной капитал в сфере сельского хозяйства Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025 году составил 2,8 млрд руб. «В 2026 году рассчитываем не снижать показателей, учитывая реализацию ряда крупных инвестиционных проектов»,— сообщили Guide в министерстве сельского хозяйства КБР. По информации ведомства, общая стоимость самых масштабных проектов в сфере сельского хозяйства превышает 13,5 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
- 1,5 млрд руб. — суммарная стоимость трех завершенных в 2025 году проектов по строительству плодохранилищ: в Лескенском районе мощностью 7 тыс. т единовременного хранения (инвестор — ИП Алим Блиев), в Баксанском районе — на 6,5 тыс. т (ООО «Эльбрус Фрут»), в Урванском районе — на 2,8 тыс. т (ООО «Агро-07»).
- 10 тыс. т — мощность плодохранилища, которое ООО «Сады Нальчика» строит в Чегемском районе. Количество новых рабочих мест — 40. Срок сдачи — 2025–2026 годы. Первый этап мощностью 5,3 тыс. т введен в эксплуатацию в 2025 году.
- 13 тыс. т — мощность плодохранилища, которое ООО «Агроплодпром» строит в Урванском районе. Количество новых рабочих мест — 15. Срок сдачи — 2025–2026 годы. Первый этап мощностью 5,9 тыс. т введен в эксплуатацию в 2025 году.
- 300 т форели в год будут производить в рыбном комплексе, который создадут в Майском районе. В рамках проекта возведут шесть участков, объединенных технологической цепочкой. Каждый участок предусматривает строительство 15–20 бассейнов. Выход на полную мощность — 2027 год. Количество новых рабочих мест — 50.
- Более 7,5 млрд руб. — объем финансовых вложений в строительство вертикально интегрированного комплекса по производству 36 млн штук инкубационного яйца и 30 тыс. т мяса птицы в год в Зольском районе. Инвестор — агрогруппа «Баканский бройлер». Срок реализации — 2026–2029 годы. Количество новых рабочих мест — 400.
- В 2026 году завершится реализация начатых в 2025 году проектов по строительству хранилищ: на 5,6 тыс. т в Лескенском районе (инвестор — ООО «Урухский») и на 14,7 тыс. т в Нальчике (ООО «Каббалкрастениеводство»). Количество новых рабочих мест — 20 и 10 соответственно.