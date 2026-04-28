Инвестиции в цифрах
Какие проекты реализуют в АПК Ставропольского края
В соответствии с планами, установленными губернатором Ставропольского края, объем инвестиций в сельское хозяйство региона в 2026 году составляет 64,5 млрд руб. Это на 10% больше, чем вложено в 2025 году. В агропромышленном комплексе реализуют два прорывных проекта и несколько подпроектов, сообщили Guide в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края.
Прорывные проекты
- 7 млрд руб. — объем внебюджетных инвестиций в строительство АО «Агрохлебопродукт» комплекса по производству животноводческой продукции. Срок реализации прорывного проекта — 2023–2028 годы. Количество новых рабочих мест — 220.
- 76,4 млрд руб. — объем внебюджетных инвестиций в создание и развитие агропромышленного кластера. Срок реализации в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона не уточнили. Количество новых рабочих мест — 7142.
Подпроекты
- 36,5 млрд руб. составил объем внебюджетного финансирования 25 проектов, которые завершили инвестиционную стадию и являются действующими производствами. Создано 4705 новых рабочих мест.
- 5,7 млрд руб. — запланированный объем внебюджетных средств для строительства комплекса по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота (ООО «Ставропольская говядина»). Срок реализации — 2021–2026 годы. Количество новых рабочих мест — 319.
- 520 млн руб. планируется инвестировать в подпроект «Создание мультиягодного кластера» (ООО «Ставропольские ягоды»). Срок реализации — 2025–2030 годы. Количество новых рабочих мест — 278.
- 16,1 млрд руб. — объем внебюджетного финансирования подпроекта «Строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта общей площадью 69 га» (ЗАО СХП «Кавказ»). Срок реализации — 2021–2025 годы. Создано более 1000 рабочих мест.
- 1,7 млрд руб. — объем внебюджетного финансирования подпроекта «Масштабирование текущей производственной деятельности молочного комплекса «Надеждинский»» (ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский»»). Срок реализации — 2021–2024 годы. Создано 39 новых рабочих мест.