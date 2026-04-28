Рынок сбрасывает балласт

В Краснодарском крае количество финансовых организаций за год сократилось на 13,3%. Эксперты связывают это с увеличением налоговой нагрузки, падением спроса на заемные средства и высокой конкуренцией в регионе, которую не выдерживают небольшие компании. Аналитики утверждают, рынок финансовых услуг на Кубани очищается от неэффективных игроков и качественно растет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае, по данным на 1 января 2026 года, работают 72 финансовые компании. Это на 13,3% (11 организаций) меньше, чем годом ранее. Об этом Guide рассказали аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Согласно исследованию, количество ликвидаций финансовых компаний в 2025 году в сравнении с 2024 годом выросло более чем вдвое: с 6 до 15 организаций. Зарегистрировано по четыре компании в 2024 и 2025 годах. По данным сервиса, в России количество финансовых компаний за год уменьшилось на 6,8% — до 2598 на начало 2026 года.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев сокращение финансовых организаций и рост количества ликвидаций связывает с регуляторным ужесточением: Банк России последовательно повышает требования к капиталу, риск-менеджменту и прозрачности, выдавливая с рынка нежизнеспособные и серые схемы. «Кроме того, после бума 2021–2023 годов начался рост проблемных долгов, и для небольших игроков и некредитных финорганизаций (НФО) рост резервов под обесценивающиеся кредиты съедает капитал и делает бизнес убыточным»,— поясняет эксперт.

Доходность финансовых компаний сжимается, каждая вторая микрофинансовая организация (МФО) показала нулевую или отрицательную рентабельность капитала, подтверждает предприниматель, финансовый консультант Павел Запороцкий. Дополнительным фактором давления на бизнес он считает увеличение налоговой нагрузки.

Объем выданных потребительских кредитов, Краснодарский край, млрд руб. 2024 год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 60,6 69,1 81,4 81,1 86,6 94,6 79 77,2 71,6 66,5 60,6 62,6 2025 год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 54,7 53,8 61,9 59,9 62,4 62,3 66,2 68,9 66,8 71,7 70,4 75,4 По данным Южного ГУ Банка России

Особенно заметен рост издержек финансового бизнеса в сегменте аренды или покупки коммерческих площадей (более 25%) и затрат на зарплаты (около 15–20%), что дополнительно усугубляется дефицитом квалифицированных кадров, добавляет кандидат юридических наук, доцент юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Сергей Толкачев говорит, что важную роль играет консолидация рынка: крупные федеральные банки и страховщики усиливают позиции, отвоевывая долю у региональных игроков, которым сложнее конкурировать по стоимости фондирования и технологиям. «Также не стоит забывать и о макроэкономической неопределенности: высокая ключевая ставка и сдержанные ожидания домохозяйств ограничивали спрос на рисковые продукты, на которых специализируются многие НФО»,— поясняет эксперт.

Павел Запороцкий отмечает, что в современных экономических условиях запуск бизнеса стал более взвешенным решением: предприниматели сосредоточены на сохранении действующих проектов, а не на создании новых.

Объем выданных автокредитов, Краснодарский край, млрд руб. 2024 год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 5,5 8,1 10,3 9,4 10,1 9,9 11,1 10,6 11,8 8,4 6,2 6,3 2025 год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 4,7 4,1 4,9 5,2 5,5 6,3 7,2 8 9,2 10,1 9,3 8,8 По данным Южного ГУ Банка России

«Основной драйвер сокращения юрлиц — активная позиция ФНС. По стране 86% исключений из ЕГРЮЛ инициированы ФНС, на Кубани эта доля составляет 84%. Причем более половины из них имели признаки фиктивности (массовые адреса, номинальные руководители). Идет целенаправленная "зачистка" реестров от фирм-однодневок и структур для дробления бизнеса»,— считает эксперт.

Финансовый сектор Краснодарского края в 2025 году пережил не просто спад, а тектонический сдвиг модели, утверждает Исмаил Исмаилов. По его словам, это общероссийский тренд. «Высокая ключевая ставка, на пике достигшая 21%, сделала невозможным существование компаний с тонкой маржой — в первую очередь МФО, кредитных брокеров и ломбардов. Но есть и определенная региональная специфика: Краснодарский край — регион — лидер ЮФО по числу малых предприятий с высоким уровнем предпринимательской активности, но и конкурентным рынком финансовых посредников»,— отмечает собеседник «G».

Кредитный спрос сбавляет обороты

Розничное кредитование в Краснодарском крае в 2025 году продемонстрировало отрицательную динамику. Так, по данным Южного ГУ Банка России, в 2025 году жители Кубани взяли потребительских кредитов на сумму 774,6 млрд руб., что на 13% меньше, чем в 2024 году (тогда объем выдач составил 890,8 млрд руб.). «Снижение обусловлено в том числе периодом высоких ставок в экономике, а также большей сдержанностью банков в части предоставления новых кредитов»,— поясняет заместитель начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин.

Объем выдачи автокредитов сократился на 22,6%: с 107,7 млрд руб. в 2024 году до 83,4 млрд руб. в 2025 году. «Во многом динамика связана с повышением утилизационного сбора и высокими ставками по кредитам, в результате чего спрос на автомобили охладился»,— говорит эксперт.

В прошлом году жители Краснодарского края взяли 36,9 тыс. ипотечных кредитов на 176,3 млрд руб. Для сравнения: в 2024 году — около 53 тыс. кредитов на 211,4 млрд руб. Сокращение в количественном объеме достигло 30%, в стоимостном — почти 17%. По словам Петра Воронина, снижение произошло после рекордных значений предыдущих лет, когда рынок был сильно перегрет из-за продолжительного действия безадресной льготной программы.

Портфель банка «Кубань Кредит» по розничному кредитованию в 2025 и 2024 годах Продуктовый портфель 2024 год, руб. 2025 год, руб. Прирост, руб. Прирост, % ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ 6 101 601 778,49 5 659 031 446,21 –442 570 332,28 –7,25% - в т. ч. АСПР 459 087 994,54 544 150 322,24 85 062 327,70 18,53% - в т. ч. заемщики вне территории Банка 211 265 982,30 162 423 879,48 –48 842 102,82 –23,12% Потреб (обеспеченные) 1 178 303 310,65 1 024 486 299,90 –153 817 010,75 –13,05% Потреб (необеспеченные) 4 923 298 467,84 4 634 545 146,31 –288 753 321,53 –5,87% ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ 35 218 693 063,26 38 622 361 486,84 3 403 668 423,58 9,66% - в т. ч. АСПР 1 830 012 058,88 2 145 265 473,12 315 253 414,24 17,23% - в т. ч. заемщики вне территории Банка 3 701 252 812,62 3 788 917 566,01 87 664 753,39 2,37% КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 50 177 435,58 90 240 271,91 40 062 836,33 79,84% - в т. ч. АСПР 14 774 641,97 30 277 558,97 15 502 917,00 104,93% - в т. ч. заемщики вне территории Банка 1 512 092,75 2 655 822,93 1 143 730,18 75,64% ИТОГО 41 370 472 277,33 44 371 633 204,96 3 001 160 927,63 7,25% По данным банка «Кубань Кредит»

«Главными причинами снижения спроса на потребительские кредиты стали, во-первых, "дорогие" деньги: сохранение высокой ключевой ставки Банка России делало кредиты недоступными для многих. Во-вторых, в условиях экономической неопределенности население предпочитает сфокусироваться на погашении текущих долгов, а не брать новые. Важную роль также сыграло сворачивание льготных программ и исчерпание пула доступного жилья в рамках старых ставок, что привело к общему спаду на рынке недвижимости»,— комментирует Сергей Толкачев. В результате, продолжает эксперт, произошло падение основного источника доходов (процентного), также произошло замедление оборота в смежных секторах — автосалоны, строительство, розничная торговля. Как следствие — снижение деловой активности и налоговых поступлений в бюджет региона.

При этом в отдельных компаниях ситуация отличается от общей тенденции. Как рассказал руководитель департамента розничного бизнеса банка «Кубань Кредит» Александр Хлонь, в 2025 году в сравнении с 2024 годом объем выдачи ипотеки в финансовой организации снизился на 7,3% (до 5,7 млрд руб.), а потребительских кредитов и кредитных карт, напротив, увеличился — на 9,7% (до 38,6 млрд руб.) и 79,9% (до 90 млн руб.) соответственно.

Павел Запороцкий отмечает, что макропруденциальные лимиты Банка России отсекли заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а инфляция снизила покупательную способность. Падение спроса ударило по рознице, автодистрибуции и строительству. Просрочка по розничным кредитам на Кубани, по данным ЦБ, достигла 90 млрд руб. (доля 5,6%).

Так, в банке «Кубань Кредит» доля просроченной задолженности в 2025 году выросла на 0,2% по потребительским кредитам, на 0,2% по ипотечным, на 0,4% — по кредитным картам. В деньгах показатели выросли на 26% (до 451 млн руб.), в 3,1 раза (до 159,6 млн руб.) и на 25,8% (до 5,9 млн руб.) соответственно.

По данным Южного ГУ Банка России, в 2025 году банковский сектор Краснодарского края сохранял устойчивость и потенциал кредитования экономики. Совокупный кредитный портфель бизнеса и жителей Кубани на начало 2026 года увеличился более чем на 21%.

«Кредитование росло более сдержанными темпами, чем в 2023–2024 годах. Тогда средние годовые значения составляли 30,9 и 27,5% соответственно, а максимальный прирост в этот период показал 36,6%. Замедление темпов кредитования способствовало снижению инфляции, но в то же время не лишило экономику необходимых заемных финансовых ресурсов для развития. В этом году мы ждем сбалансированного роста: по корпоративным кредитам прогноз Банка России в целом по стране в диапазоне 7–12%, по розничному кредитованию — 5–10%, в том числе по ипотеке — 6–11%»,— разъясняет Петр Воронин.

Взять не количеством, а качеством

По оценкам экспертов, Краснодарский край является одним из лидеров ЮФО по объему финансовых услуг, конкуренция среди финансовых компаний высока, особенно в банковском сегменте. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко напоминает, что Кубань по итогам 2025 года занимает второе место в стране по числу действующих банковских учреждений (954), обеспечивая высокий уровень доступности финансовых услуг. Кроме того, Краснодарский край вошел в топ-4 регионов РФ сразу по нескольким ключевым показателям, а именно: по общему объему кредитования, размеру выданной ипотеки и остаткам средств на вкладах населения. В прошлом году объем кредитования экономики и населения региона превысил 4,3 трлн руб., с ростом на 6% по отношению к 2024 году.

При этом качество финансовых услуг неоднородно: цифровизация активно идет, но ужесточение скоринга оставляет без денег часть добросовестных заемщиков, утверждает Павел Запороцкий. «Примечательно, что количество жалоб по теме потребительского кредитования в 2025 году снизилось на 5,3%, до 33,5 тыс. обращений. Это может свидетельствовать о том, что качество предоставляемых услуг растет, а оставшиеся на рынке заемщики — штучный товар: их меньше, но они грамотнее»,— допускает эксперт.

Конкуренция на рынке финансовых услуг Кубани усиливается, но смещается в сторону качества и экспертизы, а региональные банки (например Крайинвестбанк) для повышения своей конкурентоспособности вынуждены искать инвесторов, что ведет к укрупнению рынка, соглашается Исмаил Исмаилов.

«Причем конкурентная среда в регионе очень неравномерна: в сельских районах наблюдается доминирование крупных федеральных банков (Сбер, РСХБ и ВТБ как правопреемник "Почта Банка"), в то время как в городах идет серьезное соперничество на всех фронтах. Региональным финансовым организациям сложно конкурировать, потому уход на менее загруженные рынки может стать важной точкой роста для них. На микрофинансовом рынке ожидается очень турбулентный 2026 год из-за значительного роста регуляторных требований и сокращения их доходности, поэтому уход игроков с этого рынка весьма вероятен»,— считает эксперт.

Просроченная задолженность по кредитам в банке «Кубань Кредит» Продуктовый портфель 2024 год, руб. Доля ПЗ в общем портфеле 2024, % 2025 год, руб. Доля ПЗ в общем портфеле 2025, % Прирост, руб. Прирост, % ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ 358 007 881,06 0,87% 451 026 415,54 1,02% 93 018 534,48 0,15% - в т. ч. АСПР 11 053 477,69 0,03% 31 737 242,05 0,07% 20 683 764,36 0,04% - в т. ч. заемщики вне территории Банка 5 775 507,44 0,01% 7 934 609,35 0,02% 2 159 101,91 0,00% Потреб (обеспеченные) 25 106 557,32 26 586 165,28 1 479 607,96 Потреб (необеспеченные) 332 901 323,74 424 440 250,26 91 538 926,52 ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ 51 395 985,07 0,12% 159 566 570,37 0,36% 108 170 585,30 0,24% - в т. ч. АСПР 9 914,53 0,00% 28 609,99 0,00% 18 695,46 0,00% - в т. ч. заемщики вне территории Банка 577 906,01 0,00% 15 507 755,64 0,03% 14 929 849,63 0,03% КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 4 631 498,88 0,01% 5 827 556,22 0,01% 1 196 057,34 0,00% - в т. ч. АСПР 535 845,41 0,00% 1 255 378,71 0,00% 719 533,30 0,00% - в т. ч. заемщики вне территории Банка 5 918,09 0,00% 246 858,47 0,00% 240 940,38 0,00% ИТОГО 414 035 365,01 1,00% 616 420 542,13 1,39% 202 385 177,12 0,39% По данным банка «Кубань Кредит»

По словам Сергея Толкачева, на уровне федеральных игроков (Сбер, ВТБ и другие) есть жесткая конкуренция за клиента, но при этом предлагается высокое digital-качество, скорость, широкий ассортимент финансовых продуктов. «Региональным банкам и НФО приходится вести борьбу за выживание, а также заниматься поиском узких ниш (малый бизнес, сельхозкредитование, специфичное страхование), где можно дать персонализированный сервис. Такие игроки сильнее в офлайн-сервисе и знании локальной специфики, но при этом часто отстают в технологиях и устойчивости»,— отмечает эксперт.

Среди главных вызовов он называет высокую стоимость фондирования и сжатие маржи, рост просроченной задолженности, регуляторную нагрузку. «Для решения этих проблем нужно стимулировать консолидацию, возможно, через программы санации для жизнеспособных региональных банков, а также развивать программы поддержки финансовой грамотности для снижения рисков. Для бизнеса нужна более активная диджитализация и внедрение ИИ для скоринга и борьбы с мошенничеством, а также переход от "продажи кредитов" к экосистемному подходу (финтех-сервисы, бухгалтерия для МСП, личный финансовый менеджер). Также может помочь более тщательный поиск специализации (агро, туризм, логистика — ключевые для Кубани)»,— считает Сергей Толкачев.

Рынок финансовых услуг в Краснодарском крае как одном из крупнейших сельскохозяйственных регионов традиционно один из самых емких в стране, утверждает директор Краснодарского регионального филиала Россельхозбанка Евгений Ковалев. «На фоне геополитических событий и последовавших регуляторных изменений ожидаемо трансформировались популярные финансовые продукты — фокус корпоративных клиентов несколько сместился от некоторых видов кредитования к страховым продуктам и цифровым банковским решениям»,— рассказывает Евгений Ковалев.

С одной стороны, продолжает эксперт, банковский рынок корпоративного кредитования на Кубани продемонстрировал значительный рост. С другой — экономика региона испытала определенные сложности — из-за новых логистических решений, роста себестоимости и погодных вызовов, которые сказались на агробизнесе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ставки сделаны

В 2025 году ЦБ начал снижать уровень ключевой ставки, вслед за чем участники рынка начали корректировать процентные ставки по кредитам. Так, рассказал Александр Хлонь, по ипотечным программам банка «Кубань Кредит» без учета программ с государственной поддержкой на конец 2024 года процентные ставки достигали 27–28% годовых, к концу 2025 года — 19–20% годовых, а совместные с партнерами-застройщиками спецпредложения позволяли приобрести квартиру под 11–12% годовых.

По программам потребительского кредитования уровень ставок на конец 2024 года был в диапазоне 26–31,5% годовых, к концу 2025 года уровень ставок снизился до 23–29% годовых.

Единственным исключением из данной динамики процентных ставок в банке стала кредитная карта. «С учетом сокращения срока льготного периода и лимитов карт некоторыми банками, мы не стали кардинально менять условия и сохранили льготный период 110 дней, лимиты и процентные ставки карт наших клиентов, но с 1 июля 2025 года повысили процентную ставку по новым картам с 30 до 39,9% годовых. В настоящее время политика регулятора вселяет уверенность в поэтапном снижении ключевой ставки, а вместе с ней и процентных ставок по программам кредитования в целом. Процентные ставки удешевят кредиты, но иные меры борьбы с закредитованностью населения не вернут кредитование в массы, как это было ранее, рост объемов кредитования будет, но в пределах 15%»,— прогнозирует Александр Хлонь.

Павел Запороцкий отмечает, что финансовый бизнес Кубани переживает структурную перестройку. При снижении ключевой ставки до 12–13% во второй половине 2026 года кредитование начнет постепенно оживать, но до уровней 2024 года будет еще далеко. «Банки будут кредитовать прозрачных и дисциплинированных. Остальным остается только выживать»,— констатирует эксперт.

Финансовый рынок Краснодарского края проходит болезненную, но необходимую трансформацию, соглашается Сергей Толкачев. «Он движется от экстенсивной модели роста к модели, основанной на устойчивости, цифровизации и глубокой специализации на ключевых для региона отраслях. Рынок переходит в фазу здоровой консолидации и зрелого роста. Основной драйвер — не объемы, а эффективность и качество услуг»,— считает собеседник «G».

По его оценкам, точками роста для финансового бизнеса на Кубани может стать финансирование АПК и агрологистики: сезонное кредитование, страхование урожая, финансирование перерабатывающих предприятий и логистических хабов.

Второе перспективное, с точки зрения Сергея Толкачева, направление — партнерство с госсектором: участие в реализации инфраструктурных проектов региона через ГЧП и региональных программах поддержки.

Третье — интеграция финтеха в традиционные отрасли: например, цифровые платежи в туризме, платформенные решения для фермеров и так далее.

По мнению Исмаила Исмаилова, рынок финансовых услуг адаптировался к новым экономическим условиям, что видно по темпам роста корпоративного кредитования. Однако «очищение» продолжится за счет ухода мелких игроков, укрупнения финансовых структур и специализации.

«Это не рынок массовых кредитов, а рынок сложных финансовых продуктов и отраслевой экспертизы, потому развиваться будут финансовые институты, создающие условия для работы с агро- и туристическим проектным финансированием, факторингом. Краснодарский край один из немногих регионов РФ, где активно развивается партнерское финансирование (рост 40% за год), однако факторинговые механизмы пока не очень развиты, что создает нишу для роста. Технологическое развитие и автоматизация процессов также могут стать важным условием для повышения качества и востребованности финансовых продуктов в регионе»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич