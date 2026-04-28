Горько с наценкой

В 2025 году южные курорты России зафиксировали значительный рост количества свадебных мероприятий — до 50% в некоторых локациях. Пары все чаще выбирают многодневные форматы с выездными регистрациями, гастрономией и спа-программами, а средний бюджет приближается к 1,5 млн руб. Участники рынка отмечают, что спрос на 2026 год уже превышает прошлогодние показатели, при этом развитие сегмента сдерживают невысокий уровень сервиса, дефицит кадров и логистические ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пик свадебного спроса традиционно приходится на конец лета и начало осени

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Пик свадебного спроса традиционно приходится на конец лета и начало осени

В 2025 году на курортах Краснодарского края и Крымского полуострова отмечают рост спроса на организацию свадебных мероприятий. Так, в «Шато де Талю» (Геленджик) провели 31 церемонию против 20 годом ранее, а средняя численность гостей увеличилась на 10–15%, сообщил генеральный директор винодельни Александр Константинов. «Это связано с растущей популярностью региона и узнаваемостью нас за пределами Южного федерального округа (ЮФО)»,— пояснил он.

В «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск) спрос на свадебные мероприятия увеличился на 20%. «Растет не только количество запросов, но и ожидания гостей»,— отметила вице-президент по туризму и специальным проектам группы компаний Ирина Гончарова.

В «Поместье Голубицком» (Темрюкский район) сообщили об увеличении показателя более чем на 50%. Особенно вырос интерес к выездным церемониям с видом на море и камерным свадьбам до 20 человек, уточнила руководитель туристического направления винодельни Юлия Шинкаренко.

На курорте Miracleon (Анапа) доля свадебных мероприятий в структуре продаж составляет около 2%, спрос стабилен. В пресс-службе курорта подчеркнули, что видят потенциал роста этого направления за счет развития инфраструктуры.

«Формат стремительно набирает обороты. Пары предпочитают простор и атмосферу, в которой есть уединение и природа»,— рассказала руководитель отдела корпоративных продаж курорта «Мрия» (Крым) Алина Ковалевская. На виноградниках курорта в 2025 году организовали семь выездных церемоний и пять банкетов. Для сравнения: в 2024-м — только три церемонии.

Организатор агентства «Атмосфера» (Севастополь) Ирина Вейс сообщила, что в первом квартале 2026 года количество заказов увеличилось в 2,5 раза. По ее словам, свадьбы для двоих уходят в прошлое, чаще всего будущие супруги приглашают порядка 30 человек.

Горные локации также популярны у молодоженов. В частности, кратный рост бронирований брачующимися зафиксировали в 2026 году в «Газпром Поляне» (Сочи). В пресс-службе курорта заявляют о формировании устойчивого тренда на «горные свадьбы» в премиальном сегменте. В Красной Поляне (Сочи) в 2025 году прошло более 50 торжеств.

Как отметил основатель и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, ключевая причина положительной динамики кроется в смене поколений. «Приходит пора выходить замуж и жениться людям, которые не знают, что такое жизнь без путешествий. С раннего детства они привыкли выезжать на отдых по несколько раз в год. Люди 25–30 лет выросли в эпоху соцсетей, и красивая картинка в их миропонимании определяет многое. Это отличает их от предшествующих поколений, которые путешествовали значительно реже, а свадьбу нередко справляли дома»,— считает эксперт.

Бюджетный вопрос

По данным агентства «Атмосфера», средний бюджет свадьбы на юге России в 2025 году вырос до 1,5 млн руб. против 1 млн руб. в 2024 году. В Крыму, по данным Ирины Вейс, стоимость торжества увеличилась на 30% вслед за общим ростом цен.

Так, стартовый чек на свадьбу в «Мрии» — от 500 тыс. руб. В эту сумму обычно входят банкет и площадка для выездной церемонии. Если пара хочет только церемонию — аренда площадки на четыре часа обойдется от 100 тыс. руб. Среди дополнительных услуг в топе у пар и их гостей — экскурсии по Винному парку и Японскому саду, светомузыкальный мэппинг — на башне Винного парка или на маяке у пляжа, мультиформатные девичники и мальчишники. «После открытия яхтенной марины в 2024 году мы видим стабильный спрос на морские прогулки»,— уточнила Алина Ковалевская.

В ресторанно-дегустационном комплексе «Шато де Талю» средний бюджет свадьбы в 2024 году составлял около 1 млн руб., а в 2025 году он вырос примерно до 1,5 млн руб. за счет увеличения количества гостей и расширения ассортимента услуг. «Качество, эксклюзивность и масштаб такого уровня у нас обходятся значительно дешевле, чем в Москве и крупных городах России. Для сравнения, в столице средний бюджет свадьбы начинается от трех и может достигать нескольких десятков миллионов рубле»,— отметил Александр Константинов.

Среди дополнительных услуг востребованы экскурсии и дегустации, живая музыка и музыкальные шоу, индивидуальное оформление локаций, профессиональная фото- и видеосъемка. «Наши клиенты стремятся наполнить свадьбу смыслом и атмосферой, уникальными историями и личными акцентами — именно поэтому дополнительные услуги у нас не просто "плюс", а важнейшая часть праздника»,— подчеркнул Александр Константинов.

Бюджет свадеб формируется индивидуально и зависит от масштаба мероприятия, выбранной площадки, количества гостей и сценария, отмечают в Miracleon. На курорте наблюдают смещение спроса в сторону комплексного опыта: пары все чаще выбирают формат события на несколько дней с разными сценариями, а также с интеграцией отдыха в свадебную программу. В частности, востребованы круглосуточные спа- и велнес-программы.

По наблюдениям Ирины Гончаровой, пары все чаще выбирают не однодневные церемонии, а полноценные многодневные программы: welcome-ужины на виноградниках, основной банкет и отдельную программу второго дня.

Церемония бракосочетания на Курорте Красная Поляна обойдется от 200 тыс. руб. На курорте «Газпром Поляна» стоимость формируется индивидуально. «Ориентир по ресторанному обслуживанию стартует от 10 тыс. руб. на гостя, при этом к стоимости добавляется сервисный сбор и алкогольное сопровождение»,— пояснили в агентстве Moments Event. Юлия Шинкаренко рассказала, что в основные статьи свадебных расходов входят аренда площадки, банкет или фуршет, оформление и декор, техническое обеспечение (свет, звук, сцена), фото- и видеосъемка, ведущий, диджей, артисты, координация мероприятия, выездная регистрация, дополнительные сервисы. «Пары все чаще перераспределяют бюджет не в сторону "больше гостей", а в сторону качества впечатления: красивой локации, атмосферы, гастрономии, сервиса и визуальной концепции. Они хотят событие с характером — с красивым сценарием, продуманной эстетикой и эмоциями»,— подчеркнула эксперт.

Стандартизированных пакетов большинство площадок не предлагает. «Мы сознательно отказались от шаблонных решений. Каждая пара уникальна, поэтому важно предложить полностью индивидуальный подход. Вместе с клиентами мы формируем программу, меню, оформление и дополнительные активности»,— рассказал гендиректор «Шато де Талю» Александр Константинов. От привычных свадебных пакетных предложений отошли и в «Мрии». «Свадьба — очень личный праздник, и, на мой взгляд, ему необходим индивидуальный подход»,— отметила Алина Ковалевская.

Помехи для развития

Участники рынка называют несколько факторов, сдерживающих развитие свадебного туризма в Краснодарском крае и Крыму. «Не везде хороший сервис отелей и ресторанов, уровень часто не соответствует количеству звезд и ценам. Многие работают неофициально, стараются не заключать договоры и просят оплату наличными»,— говорит Ирина Вейс. По ее мнению, негативные отзывы об уровне крымского сервиса еще долго будут тормозить развитие рынка. «Даже когда в отелях и ресторанах изменится отношение к клиенту, эта дурная слава не скоро утихнет»,— уверена эксперт.

Госпожа Вейс также указала на логистические сложности при организации свадеб на полуострове: существуют транспортные проблемы, что приводит в том числе к задержкам доставки декора. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) добавили, что логистические сложности особенно сказываются на групповых поездках. Представитель РСТ Сергей Толчин отметил, что в целом на пляжных направлениях Кубани и Крыма увеличения количества свадебных туров не наблюдалось, «так как Сочи был довольно дорогим, Анапа под ограничениями, а до Крыма довольно сложная логистика для групп».

Для стимулирования спроса на свадебные мероприятия в «Газпром Поляне» выстраивают системную работу не только с локальными игроками рынка свадебных услуг, но и с агентствами из других регионов. «В частности, мы регулярно организуем индивидуальные ознакомительные программы для свадебных организаторов из Сочи и Москвы. Партнерство с профессиональными участниками рынка помогает делать свадебные церемонии более качественными»,— отмечают в пресс-службе курорта.

В «Мрии» действует определенный регламент для подрядчиков и агентств. «Для работы на наших площадках необходима аккредитация и сертификаты. Партнеры должны разделять концепцию курорта и понимать специфику локаций. Формат свадьбы и действия подрядчиков мы согласовываем лично»,— подчеркнула Алина Ковалевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пары все чаще выбирают многодневные форматы с выездными регистрациями у моря или в горах

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Пары все чаще выбирают многодневные форматы с выездными регистрациями у моря или в горах

Расширяя горизонты

Участники рынка ожидают роста спроса на свадебные мероприятия на юге России в 2026–2027 годах. Бронирование дат ведется с существенным горизонтом планирования: некоторые площадки уже полностью закрыли популярные дни на 2026 год и принимают заявки на 2027-й.

В ресторанно-дегустационном комплексе «Шато де Талю» на 2026 год уже забронированы даты для 20 свадеб, что близко к показателю всего 2024 года. Александр Константинов сообщил, что среднее количество гостей на мероприятиях оказывается заметно выше, увеличивается средний свадебный чек, что говорит о тенденции к более масштабным и сложным по формату проектам. «Мы ожидаем, что после открытия аэропорта и с ростом интереса к региону свадебный календарь будет заполняться еще активнее»,— добавил эксперт.

В «Поместье Голубицком» на 2026 год все «свадебные и популярные дни» забронированы на 100%, на данном этапе гости бронируют свободные будни. «В целом спрос вырос более чем в два раза. Уже есть брони на 2027 год на популярные даты, например 7 июля»,— отметила Юлия Шинкаренко.

В группе компаний «Абрау-Дюрсо» также фиксируют значительное количество бронирований на 2027 год. «Уже сейчас фиксируется высокий интерес к сезонам будущих лет. Мы видим значительное количество бронирований на 2027 год»,— подтвердила Ирина Гончарова. Она считает, что рост интереса к энотуризму и событийным форматам продолжит поддерживать развитие свадебного направления в ближайшие годы.

В «Газпром Поляне» график бронирований варьируется в широком диапазоне — от года до нескольких дней. В пресс-службе курорта пояснили: «Одни молодожены подходят к организации максимально ответственно и бронируют дату за 8–12 месяцев, особенно если речь идет о пиковом летнем сезоне. Для таких пар важна уверенность в том, что все будет выстроено с учетом их пожеланий, включая размещение гостей. В то же время мы регулярно работаем и со спонтанными запросами, когда решение о проведении свадьбы на курорте принимается за несколько недель или даже дней. Такой формат особенно популярен у пар, которые выбирают камерные церемонии без масштабного банкета».

На Курорте Красная Поляна популярные для свадеб даты на 2026 год забронированы, пик спроса традиционно приходится на конец лета и начало осени.

На курорте «Мрия» также наблюдается высокий интерес к датам на 2026 год. Руководитель отдела корпоративных продаж Алина Ковалевская сообщила: «На данный момент у нас более 10 подтвержденных броней, и это только начало».

Стабильный спрос на организацию свадебных торжеств отмечают в Геленджике. С учетом тренда проектировали винный город «Белый мыс» под управлением Hurma Group, который откроют в 2026 году. Как рассказал руководитель «Белого мыса» Дмитрий Левицкий, в рамках проекта предусмотрен отдельный павильон с функцией регистрации брака, расположенный на набережной. «Пространство спроектировано под приватный камерный формат в пользу особой романтической атмосферы, где каждая пара чувствует себя в центре события. Павильон решает и важную городскую задачу: сегодня основной ЗАГС находится в удалении от ключевых туристических локаций. Теперь церемония, фотосъемка и праздник будут доступны в одном месте, без переездов и потери атмосферы»,— рассказал эксперт.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) прогнозируют увеличение количества бронирований свадебных путешествий (медовых месяцев) на 5–7% в 2026 году. Сергей Толчин пояснил, что групповые свадебные туры с выездной регистрацией и банкетом — очень высокобюджетное мероприятие, не массовое, и рост там был незначительным, в основном за счет локальных выездов. Однако индивидуальные свадебные путешествия бронируются значительно чаще.

Алексан Мкртчян ожидает дальнейшего усиления тренда именно на юге России, включая Кубань и Крым, и связывает это с образом жизни нового поколения, для которого важны яркие впечатления и регулярные путешествия. «Спрос на свадебные туры растет по всей России — на Балтике, Каспии, в Приморском крае. Но на побережье Черного и Азовского морей сезон длится с апреля по ноябрь, что создает идеальные условия для организации таких мероприятий. С каждым годом свадебных церемоний на открытых площадках с бассейнами, винодельнями и видом на море будет только больше»,— считает эксперт. Он уверен, что отказаться от такого формата молодые люди уже не смогут и не захотят.

Мария Удовик