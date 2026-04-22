Световую рекламу пивного магазина на асфальте в Ярославле признали незаконной

В Ярославле признали ненадлежащей рекламу магазинов пива в виде световой проекции на асфальте. Об этом сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское МУФАС Фото: Ярославское МУФАС

Реклама была размещена у дома № 77/12 на Ленинградском проспекте. Информация привлекала внимание к магазину пива. Закон разрешает устанавливать на таких магазинах рекламу только в виде вывесок.

«Проекция размещалась не на здании в месте нахождения организации (у входа или на уровне окон), а непосредственно на асфальте. Это обстоятельство, согласно разъяснениям ФАС России и позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, не позволяет квалифицировать информацию как обязательную вывеску»,— сообщили в УФАС.

В ведомстве сочли, что реклама пивного магазина является и рекламой пива, хотя в тексте и отсутствовали указания на конкретные марки продукта. Такая реклама запрещена вне стационарного торгового объекта. Кроме того, сообщение не сопровождалось обязательным предупреждением о вреде чрезмерного употребления пива, которое должно занимать не менее десяти процентов рекламного пространства.

«Материалы дела переданы для возбуждения административного производства по статье 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях»,— сообщили в УФАС.

Антон Голицын