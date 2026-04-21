Банк Уралсиб продолжил выдачу кредитов бизнесу под зонтичное поручительство Корпорации МСП

Банк Уралсиб продолжил выдачу кредитов малому и среднему бизнесу под зонтичное поручительство Корпорации МСП. Дополнительный лимит на второй квартал позволит банку выдать более 1,1 млрд рублей в рамках данной меры государственной поддержки.

Под поручительство Корпорации МСП Банк Уралсиб предоставляет кредиты сроком до 10 лет*. Кредиты доступны клиентам с годовой выручкой до 2 млрд рублей — на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках.

Программа дает возможность получить кредит компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. Зонтичное поручительство не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Все взаимодействие с Корпорацией МСП, включая оплату комиссии за поручительство, берет на себя банк. Максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.

Механизм зонтичных поручительств был запущен по поручению Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». По данным Корпорации МСП, с момента запуска в 2021 году данного механизма около 92 тысяч предпринимателей получили почти 1,3 трлн рублей заемного финансирования. Более 60% этого объема пришлось на малые и средние предприятия неторгового сектора, в том числе из отраслей обрабатывающей промышленности, инфраструктурного строительства, логистики, сельского хозяйства, научно-технической деятельности, ИТ и туризма.

Более подробно о кредитовании под зонтичное поручительство можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-77-16 или в офисах Банка.

* Есть ограничения по ОКВЭД; покрытие до 50% от суммы кредита.

