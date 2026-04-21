Предложение на рынке тюнинга автомобилей на Кубани выросло в 1,5 раза

В Краснодарском крае в 2025 году существенно вырос рынок услуг по тюнингу и дооснащению автомобилей, следует из данных «Авито», подготовленных для «Ъ-Кубань». Количество предложений в сегменте увеличилось на 43% по сравнению с предыдущим годом, при этом средняя стоимость услуг составила около 7,5 тыс. руб. Параллельно зафиксирован рост и в сфере шиномонтажа: предложение увеличилось на 29%, а базовая цена услуг начинается от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее заметная динамика в сегменте тюнинга отмечена в услугах противоугонной маркировки, где предложение выросло в 4,5 раза. Существенное увеличение также зафиксировано в оклейке автомобилей пленкой для такси (в 3,5 раза), антигравийной защите (в 2,6 раза) и установке тентов (в 2,4 раза).

В сегменте шиномонтажа быстрее всего росли предложения выездного обслуживания (на 58%), ремонта дисков (на 35%) и их покраски (на 33%). Также увеличилось число предложений по вулканизации (на 31%), балансировке колес (на 28%), шиномонтажу (на 26%) и ремонту шин (на 23%).

Спрос со стороны автовладельцев также демонстрирует положительную динамику. В сегменте тюнинга наиболее востребованными стали установка камер заднего вида и парктроников (рост на 39%), а также систем навигации GPS и ГЛОНАСС (рост в 2,3 раза). В шиномонтаже увеличился спрос на балансировку колес (на 34%), покраску дисков (на 29%), вулканизацию (на 19%), шиномонтаж (на 20%) и ремонт дисков и шин (на 13%).

Участники рынка отмечают, что рост интереса к таким услугам отражает тенденцию к увеличению расходов автовладельцев на обслуживание и модернизацию автомобилей, включая установку электронных систем и использование мобильных форматов сервиса.

Вячеслав Рыжков