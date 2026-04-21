Аэропорт Краснодара оспорил предписание УФАС по закупке для Сочи

АО «Международный аэропорт Краснодар» добилось в судебном порядке признания недействительными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, вынесенных по итогам рассмотрения жалобы на проведение закупки для аэропорта Сочи, пишет «Ъ-Кубань».

Согласно материалам дела, поводом для разбирательства стала жалоба, поданная в январе 2025 года на действия организатора закупки. Речь шла о проведении запроса предложений на оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи». Начальная стоимость контракта составляла 157,9 млн руб. Извещение о проведении процедуры было опубликовано 22 января 2025 года.

По итогам рассмотрения обращения антимонопольный орган признал жалобу обоснованной. Ведомство указало на нарушения при оценке заявок участников по критерию цены. В частности, было установлено, что при сравнении предложений не учитывался налог на добавленную стоимость. На основании этого аэропорту выдали предписание об устранении нарушений, внесении изменений в документацию и продлении сроков приема заявок.

Компания не согласилась с выводами УФАС и обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края. В исковом заявлении указано, что применяемый порядок оценки заявок соответствует требованиям законодательства и обеспечивает равные условия для участников закупки, использующих различные налоговые режимы, включая упрощенную систему налогообложения. По мнению заявителя, сравнение цен без учета НДС позволяет корректно сопоставлять предложения и не нарушает принцип конкуренции.

Также истец отметил, что решение антимонопольного органа не соответствует требованиям закона о защите конкуренции в части формулировок и содержания резолютивной части. Суд первой инстанции поддержал позицию аэропорта и признал оспариваемые акты недействительными.

В дальнейшем апелляционная инстанция рассмотрела дело и оставила решение без изменений. Таким образом, требования заявителя были удовлетворены, а предписание антимонопольного органа утратило юридическую силу.

Мария Удовик