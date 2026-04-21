Краснодарский аэропорт оспорил в суде предписание УФАС по закупке для Сочи

АО «Международный аэропорт Краснодар» подало иск в арбитражный суд Краснодарского края к местному управлению Федеральной антимонопольной службы. Компания требует признать недействительными решение и предписание ведомства, вынесенные по итогам рассмотрения жалобы на проведение закупки.

Как следует из материалов дела, 4 февраля 2025 года Краснодарское УФАС признало обоснованной жалобу на действия аэропорта как организатора торгов. Речь идет о запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории АО «Международный аэропорт Сочи». Начальная цена контракта составила 157,9 млн руб. Поводом для проверки послужила жалоба ООО «КИМ» от 27 января 2025 года. Компания жаловалась на действия организатора закупки при проведении запроса предложений, извещение о котором было опубликовано 22 января 2025 года. В ходе рассмотрения жалобы УФАС установило, что аэропорт при оценке заявок по критерию цены в указанном случае производит сравнение без учета налога на добавленную стоимость.

На основании этого решения аэропорту было выдано предписание. В нем компании предписали до 10 марта 2025 года устранить нарушения, внеся изменения в закупочную документацию с учетом требований закона и продлив срок приема заявок.

Истец посчитал решение и предписание антимонопольного органа незаконными. По мнению заявителя, вывод УФАС о том, что в документации неправомерно определен порядок оценки заявок по критерию цены, является ошибочным. В аэропорту указывают, что установленный порядок сравнения цен заявок без учета НДС, если среди участников есть применяющие упрощенную систему налогообложения, обеспечивает равный подход ко всем.

«Сравнение цен без учета НДС при оценке заявок участников позволяет обеспечить возможность сопоставления по критерию цена договора, использующих разные режимы налогообложения»,— полагает заявитель. В иске также отмечается, что, по мнению аэропорта, решение УФАС не соответствует требованиям закона о защите конкуренции в части содержания резолютивной части.

АС Краснодарского края признал недействительными решение краевой УФАС, апелляционный суд оставил это решение в силе.

Елена Турбина