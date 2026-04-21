Компанию оштрафовали на 10 млн за дачу взятки главе «Горзеленхозстроя»

В Ярославле мировой судья назначил коммерческой организации административное наказание в виде штрафа 10 млн руб. за передачу взятки руководителю МБУ «Горзеленхозстрой». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в 2023 – 2024 годах директор коммерческой организации через посредника передал директору учреждения 2,4 млн руб.

«Денежные средства передавались за формальную приемку выполненных работ по муниципальным контрактам на ручную уборку территории Ярославля и способствование в заключении новых контрактов»,— прояснили в прокуратуре.

В результате выявленных фактов прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере), по результатам рассмотрения которого был наложен штраф на юрлицо.

В 2023 – 2024 годах директором МБУ «Горзеленхозстрой» был Виталий Запевалов. В 2024 году он был арестован по обвинению в мошенничестве. По последней информации СМИ, Виталий Запевалов заключил контракт и отправился на СВО.

