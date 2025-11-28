Экс-директор ярославского «Горзеленхозстроя» ушел на СВО

Обвиненный в мошенничестве бывший директор ярославского МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на участника процесса по делу о взятках в муниципальной организации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Запевалов в апреле был заключен под домашний арест по делу о мошенничестве с переплавкой снега. Обвинение считает, что сумма контракта на переплавку была завышена, а данные об исполнении фальсифицировались. Директор МБУ сначала уволился по собственному желанию, но затем формулировка была изменена на «утрату доверия».

Также Виталий Запевалов фигурирует и в деле о получении взяток при исполнении контрактов на уборку улиц Ярославля. Рассмотрение этого дела началось в Красноперекопском районном суде. Однако, как сообщает Yarnews, сейчас бывший директор находится на СВО. В апреле домашний арест господину Запевалову в качестве меры пресечения избрал Кировский районный суд, а в июле меру продлил уже Красноперекопский до 5 августа 2025 года. После этого новых ходатайств о продлении меры пресечения не было.

Антон Голицын