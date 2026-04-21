В Туапсинском округе закрыли пленкой 80% выбитых после атаки БПЛА окон
В Туапсинском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий атак беспилотников, произошедших в ночь на 16 и 20 апреля. По данным администрации, специалисты обследовали 64 помещения.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, в настоящее время в округе работают пять комиссионных групп, которые проводят осмотр пострадавших зданий и фиксируют повреждения.
По итогам работ за день спасатели закрыли пленкой 111 выбитых окон. Это составляет около 80% от общей потребности во временном остеклении. Уточняется, что пленка используется как временная мера до установки новых стеклопакетов.
Также отмечается, что начальные классы школы №6 временно переведены на обучение в основное здание на улице Ленина. Решение принято в целях обеспечения безопасности учащихся.
Граждане, чьи дома полностью утрачены или признаны непригодными для проживания, размещены в гостиницах. Им предоставляется питание и необходимая поддержка.
Работы по обследованию объектов и восстановлению продолжаются.
Напомним, в ночь на 20 апреля Туапсе вновь атаковали беспилотники. В морском порту загорелся объект. Обломки дронов повредили окна в нескольких зданиях города: в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме. Также повреждена газовая труба. Один человек погиб, двое ранены. Проводятся работы по ликвидации последствий атаки.
«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Замеры выполняются в жилых районах города три раза в сутки — утром, днем и вечером.