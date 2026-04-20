В Туапсе при тушении пожара на мортерминале воздух остается в пределах нормы

В Туапсе специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Замеры выполняются в жилых районах города три раза в сутки — утром, днем и вечером. Полученные данные передаются в муниципальный оперативный штаб для анализа и контроля ситуации.

По информации ведомства, по итогам последних лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Одновременно в городе продолжается тушение пожара на территории морского терминала. По данным краевого оперштаба, к ликвидации возгорания привлечены 246 человек и 73 единицы техники, в том числе силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В работах также задействованы два пожарных поезда.

Возгорание произошло в ночь на 20 апреля в результате атаки беспилотников. В ходе происшествия на территории порта зафиксированы повреждения инфраструктуры. Кроме того, обломки беспилотных летательных аппаратов повредили остекление ряда зданий в городе, включая жилые дома и социальные объекты.

В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Параллельно организованы мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению безопасности жителей.

Ранее сообщалось, что пожар на морском терминале, возникший после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля, был полностью ликвидирован. В настоящее время специалисты продолжают контроль за состоянием окружающей среды и ситуацией в районе происшествия.

Мария Удовик