В Туапсе вторые сутки тушат пожар на морском терминале

Пожар на морском терминале в Туапсе, возникший из-за удара БПЛА в ночь на 20 апреля, тушат вторые сутки. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. В ликвидации возгорания участвуют 246 человек с применением 73 единиц техники.

Предыдущий пожар на морском терминале в Туапсе, который начался 16 апреля после падения обломков БПЛА, тушили три дня. Вскоре местные власти уточнили, что после атаки в море у Туапсе возникло нефтяное пятно площадью 10 тыс. кв. м.

19 апреля на спутниковом снимке обнаружили нефтяное пятно в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, при которой была повреждена инфраструктура морского терминала. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тыс. кв. м. Еще одно нефтяное пятно появилось по аналогичной причине в реке Туапсе.

Два нефтяных пятна также находили в море вблизи Анапы в середине апреля. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что за двое суток было обнаружено более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц.

О том, как выброс мазута повлияет на туристический сезон в Туапсе — в материале «Ъ» «Купальный сезон накрыло нефтяным пятном».