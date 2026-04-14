Вблизи Анапы обнаружен новый разлив нефтепродуктов

Вблизи побережья Анапы обнаружен новый выброс нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края. Протяженность загрязнения составляет примерно 170 метров.

Как добавили в оперштабе, выброс нефтепродуктов мог произойти из-за атаки БПЛА на гражданские суда в акваториях Черного и Азовского морей. Работами по уборке береговой полосы возле центрального пляжа Анапы занимаются 89 сотрудников «Кубань-СПАС», ГУ МЧС России и Морспасслужбы.

Еще одно пятно нефтепродуктов было обнаружено 11 апреля примерно в 11 км от побережья Анапы. Оперштаб сообщал, что из-за ветра пятно движется в направлении береговой полосы Анапа—Витязево. 12 апреля оперативный штаб уточнял, что за двое суток на побережье Анапы были найдены более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц.