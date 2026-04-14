Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вблизи Анапы обнаружен новый разлив нефтепродуктов

Вблизи побережья Анапы обнаружен новый выброс нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края. Протяженность загрязнения составляет примерно 170 метров.

Как добавили в оперштабе, выброс нефтепродуктов мог произойти из-за атаки БПЛА на гражданские суда в акваториях Черного и Азовского морей. Работами по уборке береговой полосы возле центрального пляжа Анапы занимаются 89 сотрудников «Кубань-СПАС», ГУ МЧС России и Морспасслужбы.

Еще одно пятно нефтепродуктов было обнаружено 11 апреля примерно в 11 км от побережья Анапы. Оперштаб сообщал, что из-за ветра пятно движется в направлении береговой полосы Анапа—Витязево. 12 апреля оперативный штаб уточнял, что за двое суток на побережье Анапы были найдены более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц.

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

Предыдущая фотография
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

Смотреть

Новости компаний Все