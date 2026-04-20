Купальный сезон накрыло нефяным пятном

В Туапсе выпал мазутный дождь, а в море обнаружено крупное нефтяное пятно. Все это — последствия атаки БПЛА в ночь на 20 апреля. Под удар попал НПЗ недалеко от курорта, после чего произошел разлив нефти, в том числе в Черное море. Роспотребнадзор рекомендовал жителям без необходимости не выходить на улицу. Тем временем маслянистая жидкость покрыла машины и дороги. 16 апреля под удар попал местный порт — пожар там тушили три дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На этом фоне некоторые туристы отказываются от поездок в Туапсе, рассказал владелец гостевого дома Meduza Михаил Возовой:

«Некоторые клиенты отменяют бронирование, другие звонят, уточняют, все ли в порядке. Мы поясняем, что находимся на окраине города, в стороне, поэтому у нас относительно все хорошо. Кого-то такой ответ не устраивает. Но основной поток гостей мы наблюдаем летом, в июле-августе. На май-июнь спроса пока нет. В 2025 году комплекс был полупустой. Скорее всего, и в этом году ситуация повторится. Существенное снижение спроса наблюдается на фоне нефтяных разливов, хотя у нас пятно было совсем небольшое, и его быстро устранили за несколько дней.

Летом цены в нашем отеле — 3-5 тыс. руб. за ночь.

По данным СМИ, нефтяное пятно после атаки беспилотников движется по Черному морю в сторону Новороссийска. В Ассоциации туроператоров России рассказали “Ъ FM”, что выбросы нефтепродуктов не повлияют на открытие летнего сезона. А если море в Туапсе будет непригодно для купания, туристы могут выбрать бассейн, говорит хозяин отеля «Звездный» Зограб Давтян:

«Отмен пока нет. Брони потихоньку идут в пределах нормы. Думаю, все будет нормально. Проблем с туристами не было, по крайней мере, до этого момента. Хотя сейчас они не купаются в море и многие предпочитают бассейны — а с этим проблем нет. Номер на майские праздники обойдется в 3,5 тыс. руб. за ночь. В летний период цена вырастет до 6 тыс. руб. Все зависит от количества человек. Есть общая кухня, где можно готовить, также мы предоставляем круглосуточный доступ к чаю и кофе. Есть бассейн и терраса, где можно посидеть».

Следы загрязнения находили и у побережья Анапы — в результате экологи зафиксировали гибель более 200 птиц.

При этом 11 апреля во время встречи с президентом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все пляжи региона откроют к туристическому сезону. Основатель сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов, который работает волонтером в Анапе, считает, что пляжи пока далеки от пригодного для отдыха состояния:

«Масштаб бедствия пока сложно оценить. Снимки из космоса и видео от местных жителей говорят о достаточно печальной ситуации. Терминал был поврежден, и часть нефтепродуктов, очевидно, попала в море. Что именно вылилось и в каких объемах, нам доподлинно неизвестно. В Краснодарском крае живет много моих друзей: они присылают изображения, на которых виден так называемый нефтяной дождь. Его последствия очень сложно предугадать, но мы знаем точно, что погибнет много птиц. Они в целом сильно страдают, хотя волонтеры и пытаются отмывать их разными сорбентами. С другой стороны, изолировать это нефтяное пятно будет достаточно несложно.

Представители туристической отрасли утверждают, что пляжи в Анапе в целом готовы к открытию сезона.

Но я их позитивного настроя не разделяю, потому что выбросы наслаивались друг на друга, как слоеный пирог. Береговая полоса настолько огромна, что волонтеры не успевали все убирать. Более того, никто не знает, сколько мазута еще лежит на дне. Как только температура поднимется, нефтепродукты приплывут к берегу. Но что касается туристического сезона: наш народ непобедим. Есть мазут или нет — все равно люди едут, пренебрегая мерами безопасности. На самом деле, в регионе есть много активностей помимо морского отдыха, поэтому своих туристов регион получит».

К моменту возможного открытия пляжей с 1 июня большая часть номеров в отелях Анапы на летний сезон уже распродана, сообщали “Ъ FM” участники отрасли. Бронирования стартовали еще в декабре 2025 года.

Ангелина Зотина, Андрей Дубков