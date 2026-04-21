Пляжи Анапы подготавливают к отсыпке чистым песком

В Анапском районе продолжаются работы по подготовке к отсыпке дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Как сообщила мэр курорта Светлана Маслова, в настоящее время подготовительные мероприятия осуществляются на центральном пляже Анапы.

На центральный пляж Анапы завезли грунт для формирования технологического проезда через речку Анапку, отметила Светлана Маслова. По технологическому проезду планируется обеспечить движение грузовой техники при отсыпке песка. В течение дня на участок завезут плиты и пластиковые трубы, чтобы обустроить временную дренажную систему. Меры принимаются во избежание нарушения естественного течения воды.

После завершения указанных работ временный мост демонтируют, вследствие чего участок пляжа приведут в первоначальный вид.

Песчаные пляжи на побережье Анапы готовятся к открытию в предстоящем летнем сезоне. Перед открытием рекреационных территорий для отдыхающих было принято решение произвести отсыпку дополнительного слоя чистого песка. Также летом 2026 года в Анапе будут работать восемь галечных пляжей, исключенных из зоны ЧС.

София Моисеенко