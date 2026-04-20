Старейший деревянный дом Ярославской области не смогли продать

Торги по продаже старейшего деревянного памятника области — «Дом Меховых – Ворониных» (Углич, ул. Ольги Берггольц, д. 4) — признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Протокол размещен на площадке «ГИС Торги».

Двухэтажный дом построен в XVIII веке. Он является объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения и находится в федеральной собственности. Здание никак не используется и постепенно разрушается. Его продавали за 1,6 млн руб. с одновременным предоставлением в аренду земельного участка площадью 525 кв. м.

8 апреля торги были признаны несостоявшимися, а 16 апреля были объявлены повторные торги, итоги которых подведут 29 мая. Начальная цена осталась прежней.

«Дом Меховых – Ворониных» входит в пилотный проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, который реализуется министерством культуры РФ и институтом развития «ДОМ.РФ». Программа предполагает меры господдержки.

Алла Чижова