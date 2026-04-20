Третий депутат свердловского заксобрания от КПРФ заявился на праймериз ЕР

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ, генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент. На своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что намерен переизбраться от Ирбитского одномандатного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Бачериков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Начинаю новый этап. Понимаю, что такого рода "переходы" многие воспринимают скептически, ищут в этом скрытые смыслы и интриги, но в моем случае ничего из этого нет. К этому решению я шел давно и исходил не из эмоций, а из реальной оценки ситуации и понимания того, где сегодня у меня, как у депутата, будет больше реальной возможности отстаивать интересы жителей нашей области»,— пояснил экс-коммунист.

Господин Бачериков заверил, что продолжает относиться «с уважением» к КПРФ и первому секретирую свердловского обкома партии, вице-спикеру заксобрания Александру Ивачеву. «Я благодарен за нашу совместную работу на протяжении пяти лет. Но на данном этапе считаю для себя необходимым продолжить путь с "Единой Россией". Сегодня наша страна находится в той исторической точке, когда нам нужна не конфронтация политических взглядов, а конструктивная работа, нацеленная на единый результат»,— подчеркнул он.

В действующем созыве заксобрания интересы жителей Ирбитского округа представляет депутат от «Единой России» Алексей Коробейников. По итогам довыборов в 2023 году он получил поддержку 22,1 тыс. избирателей. Кандидат от КПРФ Николай Коробейников тогда набрал 3,2 тыс. голосов и занял третье место, уступив претенденту от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Олегу Фоминых (5,8 тыс.). В октябре 2024 года стало известно, что Алексея Коробейникова уволили из железнодорожной бригады спустя полтора месяца после того, как он объявил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Источник «Ъ-Урал» тогда сообщил, что решение было принято после вмешательства министра обороны РФ Андрея Белоусова. Эксперты отмечали, что негативный PR вокруг депутата может отразиться на его перспективах пребывания в региональном парламенте.

Григорий Бачериков избрался депутатом заксобрания по партсписку КПРФ в 2021 году, генеральным директором Ирбитского молочного завода был утвержден в 2022-м. Ранее, с 2000 года, он замещал руководящие должности на промышленных предприятиях, в 2008-м перешел в департамент государственного заказа Ярославской области: был заместителем директора, директором. В 2012 году утвержден заместителем главы департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства РФ, в 2013-ом возглавил «Щелковский биокомбинат». В 2014 году получил пост директора департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства России, с 2015-го вновь возглавлял «Щелковский биокомбинат». В 2020 году был утвержден начальником департамента по развитию агропромышленного бизнеса группы «Синара».

Ранее о своем уходе из КПРФ заявили депутаты заксобрания Тарас Исаков и Игорь Аксенов, которые также подали документы для участия в праймериз «Единой России». Господин Исаков намерен переизбраться в региональный парламент по списку партии от Белоярской территориальной группы, господин Аксенов — по списку партии от Алапаевской территориальной группы.

По итогам выборов в 2021 году КПРФ увеличила число своих депутатов в свердловском заксобрании с четырех до девяти. В течение работы VIII созыва число коммунистов в региональном парламенте, с учетом ухода из партии Тараса Исакова, Игоря Аксенова и Григория Бачерикова, сократилось до пяти: в октябре 2025 года на 75-м году жизни умер Евгений Букреев, который одержал победу в Кировградском одномандатном округе. Свердловские коммунисты переходили в «Единую Россию» и в ходе других избирательных кампаний. В 2016 году депутат заксобрания Андрей Альшевских сообщил об уходе из КПРФ, в 2016 и 2021 годах избирался в Госдуму от партии власти. В 2017 году депутат заксобрания Вячеслав Вегнер был исключен из КПРФ за поддержку Евгения Куйвашева («Единая Россия») на выборах губернатора Свердловской области, в 2021 году коммунист заявился на праймериз объединения и переизбрался в заксобрание.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриотов — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев