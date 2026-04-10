Второй свердловский депутат заксобрания от КПРФ заявился на праймериз ЕР

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Тарас Исаков направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент. На своей странице во «ВКонтакте» экс-коммунист сообщил, что он и его команда «проделали большую работу» и «добились многого». «Зачем я иду на праймериз? Потому что служил, служу и буду служить на благо своей Родины и ее жителей»,— подчеркнул господин Исаков.

Тарас Исаков (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тарас Исаков был избран депутатом заксобрания Свердловской области от КПРФ в сентябре 2021 года по единому округу (партсписку). До работы в парламенте участвовал в первой и второй чеченских войнах, был дважды тяжело ранен. В 1993 году награжден орденом «За личное мужество», в 1995 году — орденом Мужества.

Он заверил, что в случае избрания реализует «не мене важные проекты». «Оглядываясь назад, я хочу искренне поблагодарить моих коллег, партнеров и, конечно, вас, дорогие жители. Без вашей помощи, доверия и активного участия ничего бы не получилось»,— добавил депутат.

Тарас Исаков планирует переизбраться в заксобрание по списку ЕР от Белоярской территориальной группы. Конкуренцию за мандат экс-коммунисту, по данным сайта праймериз на 10 апреля, составят педагог дополнительного образования школы №3 Никита Алешин, предприниматель Наталья Никитина, участники специальной военной операции (СВО) Игорь Панов и Игорь Полуяктов.

О переходе Тараса Исакова из КПРФ в ЕР стало известно в феврале. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев тогда напомнил, что господин Исаков «клялся в верности коммунистическим идеям и партии, а после избрания слово не сдержал». В разговоре с «Ъ-Урал» господин Ивачев подчеркнул, что в КПРФ формируют новую «мощную команду кандидатов». «Эксцессов больше не повторится»,— заверил тогда он.

В начале апреля о выходе из партии заявил второй депутат заксобрания от КПРФ — Игорь Аксенов. Он планирует переизбраться в региональный парламент по списку ЕР от Алапаевской территориальной группы. По данным на 10 апреля, его конкурентами за мандат являются пенсионер Министерства обороны РФ Владимир Афонин и юрисконсульт Махневской районной больницы Андрей Дунаев.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы ЕР в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриотов — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

ЕР начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев

