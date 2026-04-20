После ночной атаки БПЛА в Туапсе есть погибший, повреждена инфраструктура

В Туапсе зафиксированы последствия ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, погиб один человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла на территории морского порта, где после атаки было зафиксировано возгорание. Еще один человек получил травмы, ему оказывается медицинская помощь.

Муниципальные власти продолжают получать и передавать оперативные сведения о развитии ситуации. Глава муниципалитета Сергей Бойко информирует о ходе ликвидации последствий происшествия.

Помимо этого, в городе зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. Обломки беспилотников привели к разрушению остекления в ряде зданий. Среди них — начальная школа, детский сад, музей, религиозный объект, а также жилой многоквартирный дом.

Также сообщается о повреждении газовой трубы. На местах падения фрагментов беспилотников задействованы оперативные службы, которые проводят необходимые работы по обеспечению безопасности и обследованию территории.

В настоящее время продолжается оценка ущерба и устранение последствий атаки. Ситуация находится под контролем профильных структур.

Мария Удовик